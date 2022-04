Kuvat rajusti kaahanneen Tiger Woodsin onnettomuudesta eivät unohdu – nyt Conan O’Brien ylistää ”yksijalkaisen” supertähden sisukkuutta

14 kuukautta sitten auto-onnettomuudessa lähes jalkansa menettänyt Tiger Woods aikoo pelata torstaina alkavassa major-turnauksessa.

Neljännesvuosisata sitten Tiger Woods järisytti urheilumaailmaa. Tuolloin 21-vuotias yhdysvaltalainen murskasi Masters-turnauksessa vastustajansa täysin ja voitti golfin suurkilpailun 12 lyönnin erolla.

Tiistain lehdistötilaisuudessa Woodsilta kysyttiin, uskooko hän pystyvänsä voittamaan torstaina alkavan Mastersin?

– Uskon, Woods vastasi.

15-kertaisen major-voittajan ja kautta aikain parhaan golfarin menestysmahdollisuuksia ei ole koskaan epäilty yhtä paljon kuin nyt.

Woods, 46, toipuu helmikuussa 2021 Los Angelesin alueella sattuneessa auto-onnettomuudessa saamistaan vakavista vammoista.

Woodsin kerrotaan ajaneen lähes tuplasti 70 kilometrin tuntinopeusrajoitusta kovempaa, kun katumaasturi suistui tieltä, törmäsi puuhun ja pyöri ympäri. Kuvat onnettomuuden jäljistä olivat karuja.

Woods oli jopa lähellä kuolla, ja hänen oikeaa jalkaansa jouduttiin operoimaan useaan kertaan. Woodsilla todettiin avomurtuma oikean jalan sääri- ja pohjeluussa. Woods on itse kertonut, että jalan amputaatio oli yksi uhanneista vaihtoehdoista.

Nyt Woods palaa, tai ainakin yrittää palata, kilpakentille lukuisin metalliosin tuetun jalan kanssa. Woods joutui onnettomuuden jälkeen opettelemaan kävelemään uudelleen. Jopa kaukaiset haaveet kivuttomasta golfsvingistä, pallon lyömisestä, koko kentän kävelemisestä ja lopulta kilpailemisesta ovat toteutumassa.

– Pelkästään hänen tahtonsa ja sinnikkyytensä on uskomatonta. Hän haluaa osoittaa ihmisten olevan väärässä. Luulen, että hän haluaa todistaa itselleen. Golf voi paremmin, kun Tiger pelaa, ja kun Tiger pelaa hyvin, Mastersia lukuun ottamatta kaikki golfin major-kilpailut voittanut Rory McIlroy sanoi.

Woodsin lehdistötilaisuuden nähnyt koomikko ja juontaja Conan O’Brien ei voinut uskoa kuulemaansa ja tsemppasi itseään Twitterissä.

– Jos Tiger Woods pystyy pelaamaan Mastersissa jalkavaivaisena, niin minä pystyn ratkaisemaan tämän sanaristikon humalassa, koomikko kirjoitti.

Woodsin kuntoutusprosessi on ollut melko tarkoin varjeltu salaisuus. Hänet on nähty auto-onnettomuuden jälkeen kilpailemassa vain kerran. Viime joulukuussa Woods pelasi major-voittajille ja heidän perheenjäsenilleen tarkoitetussa kutsukilpailussa tänä vuonna 13 vuotta täyttäneen poikansa Charlien kanssa.

Viime viikolla Woods kävi Charlien kanssa testaamassa, miten jalka kestää Augustan kentän mäkisen maaston. Siitä yltyi huhumylly paluusta, ja golfarista suosituksi somevaikuttajaksi vaihtanut Paige Spiranac twiittasi viime torstaina:

– Kuka tahansa, joka uutisoi aprillipilana Tigerin pelaamisesta Mastersissa, pitäisi heittää vankilaan.

Tiger Woods väläytti tiistaina lehdistötilaisuudessa leveän hymyn kameroille.

Kilpailullista golfia Woods on pelannut viimeksi nimenomaan Mastersissa, joka pelattiin koronapandemian takia vasta marraskuussa 2020. Woods puolusti vuoden 2019 Masters-voittoaan, jonka arveltiin tuolloin olleen Woodsin uran viimeinen huippu.

Masters-voitto kaksi vuotta vaikean selkäleikkauksen jälkeen tuntui Woodsin mukaan Mount Everestin valloittamiselta. Hänen mukaansa sitä ei tarvitsisi tehdä uudelleen, mutta auto-onnettomuus muutti supertähden mielen. Hän ei menettänyt vain autonsa hallintaa, vaan hallinnan elämästään ja urastaan.

Woodsin isä Earl kouli Tigeria lapsesta asti näyttämään epäilijöille. Earl Woods häiritsi harjoituksissa Tigerin keskittymistä, koska tiesi, millaiseen mankeliin musta pelaaja joutuisi urallaan. Woods on omistanut koko elämänsä golfille, ja siksi hän haluaa lopettaa aikanaan omilla ehdoillaan.

Paluu legendaariseen Georgian Augustaan täydellisesti leikattujen ikonisten atsaleapensaiden keskelle sai golfyleisön villiksi. Maanantaina Woods pelasi harjoituskierroksen, jota seurasi tuhatpäinen yleisömeri.

– Pallon lyömisessä ei ole mitään ongelmia ja golfin puolesta kaikki on kunnossa. Käveleminen on se vaikea juttu, ja huolenaiheeni ovat nuo mäet. Tämä ei ole helppo reitti normaalisti, eikä varsinkaan siinä kunnossa, missä jalkani on. 72 reikää on pitkä matka ja haaste, johon olen valmis, Woods sanoi lehdistötilaisuudessa.

Miksi käytännössä yksijalkaisena sinnittelevä Woods ei sitten käytä golfautoa? Syy löytyy PGA-kiertueen ikiaikaisista säännöistä, joita Woods haluaa kunnioittaa. PGA:n mukaan golfpeliin kuuluu kävely mäkisessä ja pehmeässä maastossa, mikä vaikuttaa neljän kierroksen aikana pelaajan kestävyyteen ja siten peliin.

Kilpailija voi anoa golfauton käyttölupaa erikseen, mutta Woods ilmoitti jo joulukuussa, ettei hän niin aio tehdä. Woodsin osallistuminen Mastersiin on näkyvyyden kannalta niin iso asia, että lupa mitä todennäköisimmin heltiäisi.

– Ei missään tapauksessa. Minä en ole koskaan ollut sellainen tyyppi. Jos en pysty pelaamaan tällä tasolla, en pelaa tällä tasolla, Woods sanoi joulukuussa.

Woods tiiaa torstaina ensimmäisen kerran Suomen aikaa kello 17.34.

Viidesti Mastersin voittanut Woods jahtaa kilpailussa turnausennätystä. Legendaarinen Jack Nicklaus puki urallaan Mastersin voittajalle ojennettavan vihreän pikkutakin kuudesti.

– Pelkästään tähän pisteeseen pääseminen on saavutus. Takana on vaikea vuosi ja olen käynyt läpi asioita, joita en toivoisi kenenkään joutuvan kokemaan. Mutta nyt olen täällä, Mastersissa. Minä en ilmesty paikalle, jos en usko pystyväni voittamaan, Woods sanoi tiistaina.