Tiger Woodsilta vihjaileva viesti – "Suuntaan Augustaan”

Woods oli viime vuoden helmikuussa vakavassa auto-onnettomuudessa.

Golfin supertähti Tiger Woodsin pelaamista kauden ensimmäisessä suurturnauksessa Mastersissa on arvuuteltu, mutta sunnuntaina saatiin jotain vihjettä asian suhteen. Woods kertoi Twitter-tilillään matkaavansa torstaina alkavan kilpailun pelipaikalle Augustaan. Nähtäväksi jää, onko hän mukana kilpailussa.

– Suuntaan tänään (sunnuntaina) Augustaan jatkamaan valmistautumista ja harjoittelua. Kilpailenko, se jää päätettäväksi kisan koittaessa, Woods kirjoitti.

Woods, 46, oli viime vuoden helmikuussa vakavassa auto-onnettomuudessa, ja hänellä todettiin avomurtuma oikean jalan sääri- ja pohjeluussa. Woods kertoi, että jalkaa uhkasi jopa amputaatio.

Woods ei ole pelannut turnauksissa sitten vuoden 2020 Mastersin. Joulukuussa hän pelasi PNC Championship-näytöskisassa, pelitoverina kahden pelaajan joukkueessa oli Woodsin 12-vuotias poika Charlie.

Woods on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä golfammattilaisista. Hän on voittanut urallaan 15 kertaa lajin major-turnauksen, ja voitoista viisi on Mastersista.