Urheilutähteä syytetään naisen rintojen kopeloimisesta ja sarjasekoilemisesta lentokoneessa – ”En ole ikinä nähnyt yhtä huonoa käytöstä”

Thorbjörn Olesenin väitetään sekoilleen lentokoneessa monella eri tavalla.

Maineikas tanskalainen goltähti Thorbjörn Olesen on joutunut oikeuden eteen Britanniassa.

31-vuotiasta Olesenia syytetään tapahtumista, jotka useat ovat kertoneet nähneensä British Airwaysin lennolla vuonna 2019. Goltähti oli tuolloin matkalla Yhdysvaltain Nashvillestä Lontooseen.

BBC:n ja Sky Sportsin mukaan tanskalaista syytetään lentomatkustajana olleen naisen rintoihin tarttumisesta ja niiden kopeloimisesta.

Goltähteä syytetään myös virtsaamisesta ympäriinsä ensimmäisen luokan matkustamossa.

Olesen joutui maanantaina oikeiden eteen Lontoossa myös häiritsevästä humalakäytöksestä, toisen naisen painonpitelystä ja kiroilemisesta lentohenkilökunnalle.

Oikeuden istunnoissa saatiin kuulla, että Olesen ei kertomansa mukaan muista lentokoneessa tapahtuneesta mitään, koska hän oli juonut alkoholia ja ottanut nukahtamispillereitä.

Oikeudessa luettiin matkustajan todistajalausunto, jonka perusteella tanskalainen oli lentokoneessa epävakaassa tilassa.

– Hän tarttui käteeni ja suuteli sitä eikä päästänyt irti. Hän painoi päänsä niskaani vasten. Vaikutti siltä, ettei hän selkeästi tiennyt, mitä oli tekemässä, nainen kertoi.

– Varoin häntä käytöksensä vuoksi, kun hän oli ollut erittäin aggressiivinen henkilökuntaa kohtaan. Hän asetti oikean kätensä selkäni taakse, tarttui rintoihini ja siirsi kätensä oikeanpuoliselle rinnalleni. Olin sokissa: raja oli ylitetty.

Erään lentohenkilökunnan jäsenen mielestä Olesen vaikutti erittäin päihtyneeltä ja olleensa kuin omissa maailmoissaan. Hänen kollegansa ilmoitti, että ”ei ole ikinä törmännyt lennoilla yhtä huonoon käytökseen 27 vuoden aikana” kuin Olesenin tapauksessa.

Olesenin väitetään myös juoneen samppanjaa kanssamatkustajiensa laseista heti pitkän lennon alkajaisiksi.

Noin neljän tunnin lennon jälkeen Olesenin väitetään sekoilleen ykkösluokassa lennon aikana.

– Eräs matkustaja ilmoitti, että herra Olesen oli lähtenyt paikaltaan liikkeelle, virtsannut miehen ja hänen istuimensa päälle sekä käytävälle.

Olesen on kiistänyt syyllistyneensä seksuaaliseen ahdisteluun ja pahoinpitelyyn. Hän kertoi aiemmin poliisille juoneensa ennen lentoa 5–6 väkijuoma-annosta mutta ei tuntenut olevansa päihtynyt lennon aikana.

Tanskainen kerto, että hän otti neljä unilääkettä lennon alkuvaiheessa.

Oikeudenkäynti on vielä kesken.

Tanskalainen golf-tähti määrättiin pelikieltoon pian vuoden 2019 heinäkuun kohutapahtumien jälkeen. Hän sai alkaa pelata taas kesällä vuonna 2020, kun hänen oikeudenkäyntinsä siirtyi koronaviruspandemian takia.

Olesen on tienannut ammattilaisurallaan noin 11 miljoonaa euroa. Hän on voittanut viisi Euroopan-kiertueen osakilpailua. Olsen on juhlinut myös Ryder cupin voittoa.