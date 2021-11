Tiger Woodsilta suoraa puhetta tulevaisuudestaan – ”Se on valitettavaa realismia”

Tiger Woods ei usko pelaavansa enää täysipäiväisesti PGA-kiertueella.

Viime helmikuussa vakavassa auto-onnettomuudessa ollut golftähti Tiger Woods kertoo, ettei todennäköisesti pysty enää palaamaan lajinsa pariin täysipäiväisenä ammattilaisena.

– Luulen, että on realistista, että pelaan PGA-kiertueella jonain päivänä, mutta en täysipäiväisesti. Voisin osallistua ehkä muutamiin kilpailuihin vuodessa. Se on valitettavaa realismia, mutta ymmärrän ja hyväksyn sen, Woods sanoi Golf Digestin haastattelussa.

– Minun ei tarvitse kilpailla ja pelata maailman parhaita pelaajia vastaan, jotta elämäni olisi hienoa.

Woods, 45, menetti helmikuussa ajoneuvonsa hallinnan Los Angelesin ulkopuolella tapahtuneessa ulosajossa, ja hänellä todettiin avomurtuma oikean jalan sääriluussa ja pohjeluussa. Haastattelussa Woods kertoi, että jalkaa uhkasi jopa amputaatio.

Woods julkaisi reilu viikko sitten itsestään harjoitusvideon, joka herätti spekulaatiota mahdollisesta kisapaluusta. Amerikkalaistähti kertoi kuitenkin, ettei ole vielä lähelläkään PGA-kiertueen vaatimaa kisakuntoa.

– Minulla on vielä pitkä matka... en ole edes puolivälissä. Minun pitää kehittää vielä paljon jalkani lihaksia ja hermotusta. Minulla on ollut myös viisi selkäoperaatiota, joten senkin kanssa on pystyttävä elämään. Tämä on vaikea tie.

Woods on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä golfammattilaisista. Hän on voittanut uransa aikana 15 lajin major-turnausta.