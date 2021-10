Suomalaistähti Matilda Castren iloitsi Instagramissa huippusuorituksesta – onnistuminen tuli ”liian aikaisin”

Matilda Castren kertoi onnistuneensa hole-in-onessa Etelä-Koreassa.

Golfin huipputurnauksissa on usein houkuttelevia palkintoja. Turnauksissa menestyneille on tietysti jaossa rahapalkintoja, mutta myös yksittäisistä huippuonnistumisista saatetaan palkita. Yleistä on, että esimerkiksi hole-in-one-suorituksista on luvassa lisäpalkinto.

Näin on myös torstaina Etelä-Korean Busanissa alkavassa LPGA-kiertueen BMW Ladies Championship -osakilpailussa.

Turnauksessa on jaossa yhteensä kaksi miljoonaa dollaria (noin 1,72 miljoonaa euroa) palkintorahoja. Lisäksi jokainen hole-in-onen tekijä palkitaan turnauksen nimisponsorin mukaan BMW-merkkisellä henkilöautolla.

Suomalaistähti Matilda Castren osallistuu Etelä-Korean turnaukseen. Hän kertoi Instagram-tilillään, että oli onnistunut tekemään hole-in-onen. Hänen kannaltaan ikävää tosin on se, että huippusuoritus tuli liian aikaisin, harjoituspäivänä.

– Mukava startti turnausviikkoon, hole-in-one harjoituskierroksella. Jos se olisi tullut kaksi päivää myöhemmin, olisin voittanut auton. Noh, rautakuutonen on minun onnenmailani tällä viikolla, Castren, 26, kirjoitti Instagramissa emojien kera.

Auto jäi siis toistaiseksi vielä saamatta, mutta hymyilevän kuvan perusteella Castren ei ole turhan pahoillaan hole-in-onensa ajoittumisesta ”väärään” päivään.

Castrenilla on ollut menestyksekäs vuosi. Hän voitti kesäkuussa LPGA-kiertueen Mediheal Championship -osakilpailun Kaliforniassa ja Euroopan kiertueen Turun-osakilpailun heinäkuussa. Syyskuussa hän oli puolestaan ratkaisemassa Solheim Cupin voittoa Euroopan joukkueelle. Castren on ensimmäinen suomalaispelaaja, joka on valittu kyseiseen Yhdysvaltojen ja Euroopan väliseen turnaukseen.

Castren oli kesällä mukana myös Tokion olympialaisissa. Hän sijoittui naisten kisassa 18:nneksi.