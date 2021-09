Tiger Woodsista ei kuulunut pitkään aikaan mitään – nyt supertähden tilasta saatiin vihdoin lisätietoa

Yhdysvaltain Ryder Cup -joukkueen kapteeni Steve Stricker kertoi Tiger Woodsista.

Golfin supertähti Tiger Woods loukkaantui vakavasti viime helmikuussa tapahtuneessa auto-onnettomuudessa.

Reilua ylinopeutta ajanut Woods menetti autonsa hallinnan ja suistui tieltä 23. helmikuuta Los Angelesin lähistöllä. Hän kärsi vakavia jalkavammoja. Onnettomuudessa ei ollut osallisena muita ihmisiä.

Woods antoi toukokuussa ensimmäisen haastattelun onnettomuuden jälkeen, mutta sittemmin hänen tilastaan ei ole juurikaan julkisuudessa kuultu. Woods ei ole myöskään toistaiseksi palannut golfturnauksiin.

Yhdysvaltojen Ryder Cup -joukkueen kapteeni Steve Stricker antoi radiohaastattelussa pienen päivityksen Woodsin nykykunnosta.

– Puhun Tigerin kanssa usein. Hän on osa Ryder Cup -perhettämme. Hän ei pysty olemaan kapteenin assistenttina tällä kertaa hänen edelleen jatkuvan kuntoutuksensa vuoksi. Hän yrittää parantua ja yrittää pelata taas golfia. Se (kuntoutus) sujuu hyvin, Stricker totesi haastattelussa.

– Hän edistyy (kuntoutuksessa), hän voi hyvin ja asiat etenevät oikeaan suuntaan, 54-vuotias Stricker jatkoi.

Yhdysvaltojen ja Euroopan välinen joka toinen vuosi pelattava Ryder Cup pelataan tänä vuonna 24.–26. syyskuuta Yhdysvaltojen Wisconsinissa sijaitsevalla Whistling Straitsin golfkentällä.

Yhdysvaltojen joukkuetta kipparoiva Stricker kertoi, että Woods on ollut apuna ja tukena, vaikkei pääsekään turnaukseen paikan päälle.

– Meillä on ollut useita keskusteluita. Hän on osa tätä (Ryder Cup -joukkuetta), vaikkei olekaan fyysisesti läsnä parin viikon päästä. Hän on hengessä mukana ja auttaa meitä tarvittaessa.

Steve Stricker on Yhdysvaltojen Ryder Cup -joukkueen kapteeni.

Helmikuisessa auto-onnettomuudessa Woodsin oikean jalan sääri- ja pohjeluut murtuivat useisiin osiin. Hänet leikattiin välittömästi onnettomuuden jälkeen.