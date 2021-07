Etelä-Afrikan Louis Oosthuizen otti komennon golfin British Openissa – ”Täydellisin kierros, jonka olisin voinut pelata”

Oosthuizen voitti British Openin vuonna 2010.

Etelä-Afrikan Louis Oosthuizen golfaa miesten Britannian avoimen mestaruuskilpailun eli British Openin kärkipaikalla ensimmäisen kierroksen jälkeen.

Oosthuizen on klassikkoturnauksen mestari vuosimallia 2010. Torstaina hän selvitti Kaakkois-Englannin Sandwichissa sijaitsevat väylät tuloksella kuusi alle parin.

Vuoden 2017 turnausvoittaja Jordan Spieth on Oosthuizenista lyönnin päässä yhdessä amerikkalaiskollegansa Brian Harmanin kanssa.

– Tämä oli mielestäni täydellisin kierros, jonka olisin voinut pelata. En tehnyt paljon virheitä. Onnistuin puttauksissa, kun minulla oli mahdollisuudet birdieihin, 38-vuotias Oosthuizen sanoi.

Eteläafrikkalainen on ollut viime kuukaudet hyvässä vireessä, sillä hän sijoittui toiseksi toukokuussa pelatussa PGA:n mestaruuskilpailussa sekä kesäkuussa järjestetyssä US Openissa. Yhdentoista vuoden takainen British Openin mestaruus on Oosthuizenin uran ainoa suurvoitto.

Kilpailua pääsee Sandwichissa seuraamaan päivittäin jopa 32 000 kannattajaa, vaikka koronatartuntojen määrä on kasvanut Britanniassa viime aikoina. Viime vuonna turnaus oli miesten neljästä arvoturnauksesta ainoa, joka peruttiin koronapandemian takia.