89-vuotias Leevi K. Laitinen löi elämänsä golflyönnin – ”Riemunkiljahdushan siitä tuli”

Kauppaneuvos Leevi K. Laitinen teki 89-vuotiaana elämänsä ensimmäisen hole-in-onen.

– Näin joskus sattuu, kun aikansa golfaa.

Kauppaneuvos Leevi K. Laitinen, 89, saavutti sunnuntaina jokaisen golfarin unelman Alastaron golfkentällä. Mittavan elämän ensimmäinen hole-in-one syntyi Suomen pisimmän golfradan toisella väylällä.

Tiin ja reiän välissä oli aina hieman huolettava bunkkeri, mutta tällä kertaa siitä ei ollut pelkoa. Pallo lensi komeasti esteen yli ja vieri vakaasti viimeiset metrit suoraan 10-senttiseen reikään.

– Lähellä on ollut joskus, mutta näin onnekkaasti ei ole ennen käynyt, Laitinen toteaa puhelimessa rauhalliseen sävyyn.

Heti nappilyönnin jälkeen tunnelma oli ollut riehakkaampi.

– Se tuntui ihan uskomattomalta. Riemunkiljahdushan siitä väkisinkin tuli, Laitinen kuvaa.

Alastaro Golf julkaisi tiedon Laitisen onnistumisesta Facebook-sivullaan sunnuntaina. Tieto ahkeran golfaajan hienosta hetkestä on ehtinyt lämmittää monen ihmisten mieltä.

– Onnittelujen tulva on ollut valtava. Yöllä, kun tarkistin kellonajan kännykästä, olin saanut viestin Tokiosta. Tokion Suomen suurlähettiläs on henkilökohtainen ystäväni, ja hän oli siellä asti noteerannut tämän. Uutinen on yltänyt äkkiä kauas – maailma on nykyisin hyvin pieni, Laitinen toteaa.

Alastaron Facebook-julkaisussa ounasteltiin, että heinäkuussa 90 vuotta täyttävä Laitinen on ennättänyt tälle keväälle Virttaan viheriöille useammin kuin kukaan muu.

– Joka kesä on pelejä tullut semmoista 40–60 kierroksen luokkaa. Kun kenttä nyt avattiin ja oli lämpimiä päiviä, ehdin käydä jo kuutena päivänä perätysten pelaamassa, hän arvioi.

Viime viikon tiistaina Laitinen kerkesi käydä myös kolmen tunnin golf-oppitunnilla.

– Kyllä vielä tässä iässäkin kannattaa opetella!

Golfin harrastamisen Laitinen aloitti vuonna 2007, kun Alastaron kenttä valmistui. Kentän perustajaosakas oli aktiivisessa roolissa radan synnyssä.

Mikä golfissa kiehtoo?

– Liikunta on kerta kaikkiaan niin tärkeää. Se on hyvä elintoiminnoille, ja pitää virkeänä sekä mielen iloisena. Aina kun tulee hyvä lyönti, sitä voi muistella ja unohtaa ne epäonnistuneet.

Laitinen toivoo, että ”holarista” on hyötyä myös maanantaina. Hänellä on nimittäin edessään jännittävä päivä.

– Olen kello 15 menossa ilmailulääkärin luo. Olen harrastanut myös harrastelentämistä pienkoneella. Ilmailulääkärintodistus vanheni viime vuoden marraskuussa, ja nyt koetan uusia sen samalla kun ajokortin. Katsotaan mitä lääkäri sanoo, saanko vielä jatkaa harrastusta.

– Kyllä tietysti kerron ensimmäiseksi nämä kuulumiset. Saa nähdä, onko sillä mitään vaikutusta, Laitinen myhäilee.

Kunnioitettavaan ikään ehtineestä Laitisesta on yhä moneen. Yksi hänelle tärkeistä harrastuksista on metsästys. Kauppaneuvoksen erityisalaa ovat peurat.

– Viime talvena oli neljä kertaa sihti kunnossa, niin että peura putosi siihen, mihin olin panoksen laukaissut, Laitinen kertoo.

Laitinen on harrastanut koko ikänsä myös kuorolaulua, vaikka korona-aikana rakas harrastus on ollutkin tauolla. Viime vuoden helmikuussa huittislainen lauluryhmä Kylänmiehet – yksi kolmesta, joihin Laitinen kuuluu – ehti äänittää 21 laulun kokoelma-CD:n.

Laitisen lapsuus oli rankka. Hänet annettiin neljän vuoden iässä kartanolaisiksi kutsuttujen uskonlahkolaisten kasvatettavaksi. Hän pakeni lahkosta 18-vuotiaana.

Laitisen nuoruusvuosien tarina on kerrottu Ilta-Sanomien päätoimittajan Ulla Appelsinin vuonna 2010 kirjoittamassa kirjassa Lapsuus lahkon vankina – Leevi K. Laitisen tarina. Vuonna 2019 julkaistiin Laitisen omaelämäkerta Siivet kantoivat.

Ikämiehellä riittää kaikesta päätellen vieläkin virtaa vaikka muille jakaa. Hyvän terveyden salaisuudet ovat Laitisen mukaan yksinkertaisia.

– Pidän tärkeänä sitä, että kaikkea kohtuudella, niin ruokaa kuin juomaakin. Varsinkin juomien suhteen pitää olla erittäin tarkkana. Kaikille alkoholi ei sovi. Olen varonut näitä väkeviä juomia, koska niin monen ihmisen terveys on mennyt pilalle kohtuuttomalla käytöllä.

– Kyllä raittius ja kohtuus kaikessa on tärkeää. Ja liikuntaakin tietysti kohtuudella, mutta kuitenkin riittävästi.