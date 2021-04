Rajussa kolarissa loukkaantunut Tiger Woods julkaisi ensimmäisen kuvan kuntoutumisestaan: ”Kenttäni on nopeammin pelikunnossa kuin minä itse”

45-vuotias Woods ajoi helmikuussa kolarin Los Angelesin lähistöllä ja sai vakavia vammoja etenkin jalkoihinsa.

Helmikuussa hurjassa kolarissa loukkaantunut golfikoni Tiger Woods on julkaissut ensimmäisen kuvan onnettomuuden jälkeen. Kyynärsauvojen avulla liikkuva leveästi hymyilevä tähti poseeraa Instagramiin jaetussa otoksessa lemmikkinsä kanssa golfkentällä.

– Kenttäni on nopeammin pelikunnossa kuin minä itse. On kuitenkin mukavaa, kun kuntoutuksessa rinnalla on uskollinen kumppani, ihmisen paras ystävä, Woods kirjoittaa julkaisussaan.

45-vuotias Woods ajoi helmikuussa kolarin Los Angelesin lähistöllä Rancho Palos Verdesissä. Luksusauto pyöri useita kertoja katon kautta ympäri ja päätyi kymmenien metrien päähän tiestä. Onnettomuudessa mies sai vakavia vammoja etenkin jalkoihinsa.

Viranomaisten mukaan onnettomuuden taustalla oli roima ylinopeus. Woodsin kerrotaan ajaneen ennen onnettomuutta noin 65 km/h yli nopeusrajoituksen.