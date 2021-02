Pahan kolarin ajanut Tiger Woods on siirretty toiseen sairaalaan saamaan jatkohoitoa – tämä hänen tilastaan kerrottiin

Woods on saanut toimintaohjeet vammojensa jatkohoitoon.

Tiistaina vakavaan liikenneonnettomuuteen joutunut golf-tähti Tiger Woods on siirretty toiseen sairaalaan saamaan jatkohoitoa.

Woodsin viestintäosasto tiedotti asiasta Woodsin virallisella Twitter-tilillä lauantaina.

– Tiger on siirretty Cedars-Sinai -sairaalakeskukseen ja hän on saanut toimintaohjeet vammojensa jatkohoitoon. Hän on toipumassa ja hyvillä mielin, tiedotteessa sanottiin.

– Tiger ja hänen perheensä haluavat kiittää kaikkia siitä mahtavasta tuesta ja viesteistä, joita he ovat saaneet viime päivien aikana. Tällä kertaa emme tiedota hänen tilanteestaan enempää, viesti jatkui.

Woods ajoi tiistaina varhain aamulla paikallista aikaa ulos tieltä Los Angelesin lähettyvillä.

Hänen autonsa pyöri useita kertoja ympäri ja syöksyi noin kolmenkymmenen metrin päähän tiestä alueella, jolla on tapahtunut useita liikenneonnettomuuksia. Viranomaisten mukaan Woods oli ”erittäin onnekas” selvittyään turmasta hengissä.

Woodsin raportoitiin saaneen onnettomuudessa vaikeita alaraajavammoja. Erikseen on kerrottu jalan avomurtumasta ja telaluuvammasta.

Suomalaisortopedi Tuomo Karila arveli mediasta lukemiensa uutisten ja telaluuvammoista yleisesti tiedettyjen faktojen perusteella, että Woodsin palaaminen golfin ammattilaiskentille olisi ”pienoinen ihme”.