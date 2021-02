Tiger Woods sai kolarissa vaikeasti hoidettavan vamman – suomalaisasiantuntija: ”Tällaisissa murtumissa kuolioriski on suuri”

Tiger Woods kärsi vakavia jalkavammoja auto-onnettomuudessa.

Golfin supertähden Tiger Woodsin toipuminen tiistaisessa auto-onnettomuudessa saamistaan vammoista etenee, kertoi häntä ensimmäisenä hoitaneen sairaalan johtaja torstaina Yhdysvaltain aikaa.

Woods on nyt siirretty toiseen sairaalaan, jossa hänen hoitoaan jatketaan.

– Herra Tiger Woods siirrettiin Cedars-Sinai-sairaalaan, jossa hänen ortopedinen hoitonsa ja toipuminen jatkuvat. Henkilökuntamme puolesta haluan sanoa, että oli kunnia hoitaa yhtä sukupolvemme suurimmista urheilijoista, Harbor-UCLA-sairaalaa johtava tohtori Anish Mahajan sanoi.

Woods toipuu leikkauksesta, jossa korjattiin hänen oikeaan jalkaansa tulleita vammoja. ESPN:n tietojen mukaan ainakin Woodsin oikean jalan telaluu on loukkaantunut. Jalkaan kiinnitettiin ruuveja toipumisen jouduttamiseksi.

Ortopedi Tuomo Karilan mukaan telaluuvammat ovat erittäin vaikeahoitoisia ja vaativat pitkän toipumisajan. Osittain tämä johtuu telaluun sijainnista nilkassa (oheinen grafiikka). Telaluu sijaitsee ylemmän ja alemman nilkkanivelen välissä ja niveltyy sääriluuhun.

– Se on sijaintinsa vuoksi ongelmallinen luu. Ongelma on ennen kaikkea se, että kyseisessä paikassa verenkierto on ihmisellä poikkeuksellinen. Jos esimerkiksi telaluun kaula katkeaa, luun pääosan verenkierto on niin huono, että se voi mennä kuolioon. Erityisesti pirstaleisissa telaluumurtumissa on iso kuolioriski, Karila puhuu yleisellä tasolla.

– Telaluussa verenkierto heittää ikään kuin lenkin, ja veri tulee luuhun ala- eikä yläpäästä. Heikompi verenkierto aiheuttaa ongelmia myös luutumiseen. Eli tällaisissa murtumissa kuolioriski on suuri ja luutuminen hyvin hidasta, Karila selventää.

Tiedossa ei ole, onko Woodsin jalan telaluu murtunut vai esimerkiksi ruhjeilla, kuten oli Suomen maajoukkuejalkapalloilija Joel Pohjanpalon tapauksessa. Pohjanpalo joutui olemaan kentiltä sivussa puolitoista vuotta telaluun aiheuttamien ongelmien vuoksi.

Telaluun sijainti saattaa aiheuttaa sen, että luun murtuessa kumpikin nilkkanivel vaurioituu.

– Siinä on kahden nivelen vammautumisriski. Jos sinne tulee kuolio, urheilut on siinä, siis ihan kaikki. Sen jälkeen puhutaan siitä, saadaanko sellainen jalka, jolla pääsee kauppaan ja sieltä kotiin.

Karila korostaa, että hän puhuu Woodsin tapauksesta vain niiden tietojen perusteella, joita on lukenut mediasta.

– Tämä on tietysti spekulointia. Mutta kuulostaa siltä, että jalassa on nivelen yli meneviä murtumia. Se tarkoittaa pitkää toipumista.

Karila on lukenut myös, että aivan ensimmäiseksi Woodsilta oli leikattu avosäärimurtuma.

– Se tarkoittaa, että luu on tullut ihon läpi. Ne haavat ovat tosi alttiita infektioille ja yleensä hidastavat myös luutumista. Siksi se vamma on korjattu ensin. Kansankielellä puhutaan, että se on naulattu.

– Avosäärimurtumissa murtuu yleensä sekä sääri- että pohjeluu. Tämä vamma on korjattu kansankielellä sanottuna naulaamalla, eli sääriluuhun on laitettu ydinnaula, Karila kertoo.

Tämän kaiken summaaminen tarkoittaa, että Woodsia ei kannata odottaa ammattilaiskentille lähiaikoina – jos koskaan.

– Jos hän palaa ammattitason golfariksi, se on pienoinen ihme, Karila sanoo.

Onnettomuudessa Woodsin auto pyöri useita kertoja ympäri, kunnes pysähtyi tien viereen. Viranomaislähteet kertoivat kolarin jälkeen, että Woods ajoi huomattavan kovaa onnettomuushetkellä. Hänen on kuvailtu olleen "hyvin onnekas", kun selvisi onnettomuudesta hengissä.