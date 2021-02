Tiger Woodsin onnettomuudessa on useita hämärän peittoon jääneitä kohtia – näitä asioita ei vielä tiedetä

Tiger Woods oli poliisin ensitietojen mukaan selvin päin. Hänen ajonopeuttaan ei ole vielä kerrottu julkisuuteen.

Yksityiskohdat Tiger Woodsin vakavasta auto-onnettomuudesta selviävät pala palalta, mutta suurelle yleisölle avoimeksi jääneitä asioita on vielä useita.

Näitä asioita ei tiedetä

1. Nopeus onnettomuushetkellä

Kaksi keskeistä asiaa on vielä hämärän peitossa.

Poliisi kertoi tiedotustilaisuudessa onnettomuuden jälkeen, että Woods ajoi ”normaalia kovempaa”, mutta tarkemmin he eivät Woodsin nopeutta kertoneet tai kuvailleet.

TMZ:n julkaisemalla valvontakameravideolla nähdään Woods ajamassa muutamaa kilometriä ennen turmapaikkaa, siinäkin reipasta vauhtia.

2. Miksei Woods jarruttanut?

Toinen asia on ulosajon varsinainen syy. Toisin sanoen miksi Woods ajoi ulos rauhallisella tieosuudella seitsemän jälkeen aamulla ei ole vielä tiedossa.

Virkavallan kertomien tietojen mukaan Woodsin onnettomuuden alueella ei näy sellaisia renkaanjälkiä, jotka olisivat esimerkiksi merkkejä hätäjarrutuksesta.

CNN:n viranomaislähteiden mukaan voi viedä päiviä tai jopa viikkoja, kunnes onnettomuuden syy selviää ja mikäli ajonopeudella, väsymyksellä tai ajovirheellä on ollut osuutta asiaan.

On myös mahdollista, että Woods on osunut johonkin tien pinnalla ja menettänyt autonsa hallinnan.

3. Toimivatko auton turvalaitteet?

Ulosajo sattui siitäkin huolimatta, että Woodsin käytössä ollut Genesis GV80 -kaupunkimaasturi on yhtiön omien tietojen mukaan sen malleista kaikista turvallisin.

Autoweek-lehden mukaan GV80-mallin turvallisuusominaisuuksiin kuuluu mm. ohjausavustin, joka auttaa estämään nokkakolareita, kaistanvaihtoavustin uhkaavissa törmäystilanteissa sekä apuvälineitä kuljettajan huomion saamiseksi, jos auton sisällä olevat sensorit havaitsevat, että kuljettaja ei esimerkiksi ole hereillä.

Tiger Woodsin auto kärsi vakavia vaurioita, mutta auton vankka törmäysvyöhyke pelasti todennäköisesti golftähden hengen.­

Autossa on useita muita aktiivisia ja passiivisia turvallisuusominaisuuksia. Virkavallan mukaan auton tukevat törmäysvyöhykkeet todennäköisesti pelastivat Woodsin hengen.

– Onneksi auton sisusta pysyi enemmän tai vähemmän koossa. Se antoi hänelle tarvittavan turvan selvitä onnettomuudesta, joka olisi muuten ollut kuolettava, Los Angelesin piirikunnan sheriffi Alex Villanueva kertoi.

Auton turvatyynyt laukesivat onnettomuushetkellä normaalisti.

4. Miksi Woods ajoi ylinopeutta ja käyttäytyi kärsimättömästi?

TMZ:n mukaan Woods oli matkalla Riviera-golfkentälle noin tunnin ajomatkan päähän. Hänen oli määrä antaa jenkkifutistähti Drew Breesille golftunti.

Tällit oli tehty alkaviksi kello 7.30 aamulla. Woods teki lähtöä hotelliltaan hieman ennen aamuseitsemää, joten hän oli myöhässä. Tämä saattoi vaikuttaa golftähden mielentilaan, sillä sivullisten mukaan silminnäkijöiden mielestä Woods oli ”kärsimätön ja kiukkuinen”.

Woods oli myös lähellä ajaa kolarin jo parkkipaikalla toisen auton kanssa.

Nämä asiat tiedetään

1. Vammat

Woods kärsii vakavista jalkavammoista. Lääkärin mukaan sekä Woodsin oikean jalan sääri että pohjeluu murtuivat useista kohtaa ja rikkoivat jalan ihon. Luut tuettiin paikoilleen sääriluuhun asetetun tangon avulla.

Myös lihaksien ja pehmytkudoksen vammoja piti hoitaa leikkauksen avulla, jotta turpoamisen aiheuttamaan painetta pystyttiin laskemaan jalassa.

Tarkkaa toipumisennustetta ei vielä ole.

2. Onnettomuuspaikka

Onnettomuus tapahtui kello 7.12 paikallista aikaa Rancho Palos Verdesissä. Kolaripesäkkeeksikin kutsuttu paikka sijaitsee vauraalla Los Angelesin esikaupunkialueella.

Woodsin auto nostettiin nosturilla pois tien reunalta.­

Woods ajoi ulos jyrkän mäen alla kohdassa, jossa tien sivussa on levennykset raskaille ajoneuvoille, joilla on vaikeuksia hallita autoaan alamäen jälkeen. Paikka on tullut tunnetuksi kuolonkolareista. Lisäksi turmatiellä on mitattu kovia ylinopeuksia.

3. Onnettomuus

Woodsin auto osui ensimmäiseksi tien keskijakajaan ennen kuin se ajautui vastaan tulevan liikenteen puolelle tietä.

Woodsin kuljettama luksusauto pyöri useita kertoja katon kautta ympäri ja päätyi noin kolmenkymmenen metrin päähän tiestä. Woodsin ulosajossa ei ollut muita osallisia ajoneuvoja.

Olosuhteet kuten sade tai sumu eivät olleet tekijöitä, sillä sää kolarihetkellä oli hyvä. Woodsilla oli turvavyö kiinnitettynä, ja auton turvatyynyt laukesivat normaalisti.

3. Woodsin kunto onnettomuushetkellä

Ensimmäisenä paikalla olleiden virkavallan edustajien mukaan Woods vaikutti selväjärkiseltä. Mitään merkkejä esimerkiksi alkoholin tai huumausaineiden käytöstä ei ollut havaittavissa, eikä autosta löytynyt mitään laitonta.

Poliisit tutkivat Woodsin auton vaurioita.­