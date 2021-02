Tiger Woods ei välttämättä palaa ennalleen onnettomuuden jälkeen – suomalaislääkäri arvioi: ”Tästä jää jälkiä”

Golfin supertähti Tiger Woods sai auto-onnettomuudessa ”erittäin merkittäviä” jalkavammoja.

Golfin supertähti Tiger Woods, 45, joutui tiistaiaamuna paikallista aikaa vakavaan auto-onnettomuuteen Los Angelesin lähellä Rancho Palos Verdesissä. Woodsin kuljettama luksusauto pyöri useita kertoja katon kautta ympäri ja päätyi noin kolmenkymmenen metrin päähän tiestä.

Woods sai ulosajossa pahoja vammoja molempiin jalkoihinsa ja hänet kiidätettiin saman tien sairaalaan leikkausoperaatioon.

Pohjola Sairaalan ylilääkäri Olli Savola on perehtynyt Woodsin onnettomuuteen ja vammoihin mahdollisimman tarkasti, niin ammattinsa kuin oman harrastuneisuutensa puolesta. Savola työskentelee ortopedian ja traumatologian erikoislääkärinä, ja on erittäin aktiivinen golfaaja, joka on seurannut tarkasti Woodsin uran käänteitä.

– Tämä on ehdottomasti uran vakavin tapaus, vaikka hänellä onkin ollut paljon loukkaantumisia, Savola sanoo.

Tiger Woodsin auton etuosa meni onnettomuudessa pahaan kuntoon.­

Woods vietiin hoitoon Harbor-UCLA Medical Centeriin. Savola kertoo, että kyseessä on niin sanotusti ykköstason sairaala, jossa hoidetaan kaikkein vaikeimpia vammoja, joita tapaturmissa syntyy.

Savola kertaa tapaturman perustiedot.

– Julkisista lähteistä saatavilla olevilla tiedoilla kyseessä on ollut ulosajokolari, jossa on ollut luja nopeus. Puhutaan siis korkeaenergisestä vammasta. Hänellä on ollut turvavyö, mikä on hyvä asia, mutta hän on jäänyt autoon jumiin, eikä ole päässyt itse sieltä itse pois, mikä on usein huono merkki. Hän on ollut tajuissaan.

Pian kolarin jälkeen tiedotettiin, että golftähti sai vakavia alaraajavammoja, etenkin oikeaan jalkaansa.

– Oikeassa sääressä on sekä ylä- että alaosassa murtumat, joista ainakin toinen on avomurtuma, Savola sanoo.

Harbor-UCLAn lääkäri Anish Mahajan kommentoi Woodsille tehtyä operaatiota golfaajan Twitter-tilillä jaetussa tiedotteessa. Siinä Mahajan sanoi, että Woodsin oikean jalan sääri ja pohjeluu murtuivat useista kohtaa ja rikkoivat jalan ihon.

Tiger Woods kiidätettiin hoidettavaksi Harbor-UCLA Medical Centeriin.­

Savola kertoo julkisuudessa olleisiin tietoihin sekä omaan kokemukseensa nojaten, että välitön hoito on ollut kolmiosainen.

– Ensinnäkin oikean sääriluun murtumat on tuettu ydinnaulalla. Sitten jalkaterän/nilkan – tästä vammasta ei ole ihan tarkkaa tietoa – murtuma on tuettu ruuvein ja pinnein. Kolmanneksi on tehty faskiotomialeikkaukset eli säären lihaskalvot on avattu, jotta verenkierto turvataan.

Toipumisennuste ei lupaa hyvää 15-kertaisen major-voittajan huikean uran jatkumista ajatellen.

– Kyse on todella merkittävistä vammoista. Jos kaikki menee nappiin, niin parantuminen vie silloinkin 1,5–2 vuotta, arvioi Savola.

Toki Woods voi päästä aiemminkin kuntouttamaan ja harjoittelemaan, mutta kyse on lopulliseen kuntoon toipumisen aika-arviosta. Ja luultavasti 45-vuotias golftähti ei täysin ennalleen toivu.

– Tästä jää väkisinkin jälkiä, kuten nilkkaan ja jalkaterään jäykkyyttä. Lisäksi näin vakavassa vammassa on paljon vaaranpaikkoja, joista pitää vielä selvitä. On todella korkea riski saada murtuma-alueelle infektio. Ja kuinka pahasti nivelet ovat rikkoutuneet ja miten se vaikuttaa jatkossa, sillä vaikeissa tapauksissa voi kehittyä nopeastikin nivelrikkoa, Savola kertoo.

Lääketieteen tohtori Savola tuntee Woodsin loukkaantumisten sävyttämän uran hyvin tarkasti. Yhdysvaltalaiselle tehtiin esimerkiksi polvileikkaus vuonna 2008. Hänen selkänsä on leikattu ainakin kolme kertaa, viimeksi luuduttamalla alaselkää vuonna 2017.

Tämän vuoden tammikuussa Woods kertoi jälleen olleensa pienessä selkäoperaatiossa.

Woods kuitenkin palasi vuonna 2019 major-turnauksen voittajaksi yli kymmenen vuoden tauon jälkeen, kun hän voitti The US Mastersin Augustan kentällä. Tämä siis sen jälkeen, kun takana oli useita selkäoperaatioita ja hänen alaselkänsä nikamia oli luudutettu.

– Woods on täysin käsittämätön kaveri, kun hän parani tuollaisten loukkaantumisten jälkeen voittajaksi vuonna 2019. Täytyy vain toivoa, että hän tästäkin toipuu, mutta kyllä tämä on merkittävin uhka uralle, mitä on kohdannut, Savola sanoo.