Donald Trump noteerasi Tiger Woodsin vakavan loukkaantumisen – antoi haastattelun Fox Newsille

Presidenttikautensa päättymisen jälkeen julkisuuden kirkkaimmasta valokeilasta visusti poissa pysytellyt Donald Trump on kommentoinut Fox Newsille golftähti Tiger Woodsin loukkaantumista tiistaina tapahtuneessa ulosajossa Los Angelesin lähellä.

Tiger Woods menetti autonsa hallinnan kovassa nopeudessa ja suistui tieltä. Viranomaiset ovat kertoneet golftähden saaneen tilanteessa vakavia vammoja molempiin jalkoihinsa ja hänet on toimitettu sairaalaan leikattavaksi.

Trump myönsi presidentin vapaudenmitalin Woodsille toukokuussa 2019. Woodsista tuli ensimmäinen kyseisen tunnustuksen saanut aktiiviurheilija.

Tiistainen ulosajo veti Trumpin mielen matalaksi.

– Tämä on hyvin traagista. Hän on edistynyt sittemmin [vapaudemitalin myöntämisen jälkeen] valtavasti ja sitten näin piti käydä.

– Hän on joutunut selviämään monista asioista, mutta hänellä on ollut uskomaton elämä ja hänellä on jatkossakin uskomaton elämä.

– Ymmärtääkseni hänen jalkoihinsa on sattunut pahasti, mutta hän selviää kyllä. Hän löytää keinot. Hän on hieno ihminen.

Tiger Woodsin käyttämää autoa nostetaan onnettomuuspaikalta.­

Trumpin mukaan televisioitujen golftapahtumien katsojaluvut ovat aina paljon keskimääräistä korkeammalla kun Woods pelaa.

– Vain harvat ihmiset saavat aikaan tällaisen ilmiön, Trump sanoi.

Trumpin terveiset pääsivät myös pikaviestipalvelu Twitteriin hänen neuvonantajansa Jason Millerin välittäminä.

Myös toinen entinen presidentti, Trumpin edeltäjä, Barack Obama noteerasi Woodsin turman pikaviestipalvelu Twitterissä.

– Lähetän rukoukseni Tiger Woodsille ja hänen perheelleen tänä iltana, Barack Obama kirjoitti viestissä.