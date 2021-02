Trumpin kohujuristi kertoi rasvaisen jutun golftähden pikkuhousuista – tämä iski takaisin: ”Puistattaa edes ajatella”

Rudy Giulianin podcast-puheet suututtivat golftähti Michelle Wien.

Golftähti Michelle Wie West on suuttunut Rudy Giulianin War Room -podcastissa kertomasta rasvaisesta tarinasta.

Giuliani, joka toimi pitkään Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin juristina, vieraili toisen entisen Trumpin luottomiehen Steve Bannonin ohjelmassa puhumassa hiljattain kuolleesta konservatiivisesta radioäänestä Rush Limbaughista. The Guardian -lehden mukaan Giuliania pyydettiin kertomaan tarina golfin hyväntekeväisyysturnauksesta vuodelta 2014. Tuolloin Giuliani ja Limbaugh pelasivat yhdessä Wien kanssa.

Giulanin mukaan Limbaughia ärsyttivät paparazzi-valokuvaajat, jotka seurasivat heitä. Giuliani kertoi huomauttaneensa kaverilleen, että paparazzit eivät kuvanneet heitä, vaan Wietä.

– Puttausviheriöllä oli Michelle Wie, joka valmistautui puttaamaan. Michelle Wie on upea. Hän on kuusi jalkaa (183 senttiä) pitkä ja hänen puttausasentonsa on kummallinen. Hän kyykistyy alas asti ja hänen pikkuhousunsa näkyvät. Lehtikuvaajat kävivät kuumana: he yrittivät ottaa valokuvia hänen pikkuhousuistaan, Giuliani kertoi ja jatkoi:

– Sanoin [Rushille], että kuvaajia ei kiinnosta minä tai sinä, vaan Wien pikkuhousut.

Giuliani päätti tarinansa kysymällä Bannonilta, oliko se soveliasta kertoa.

– Kerroimme sen jo, joten en tiedä, Bannon vastasi.

Wie kommentoi Giulianin puheita Twitterissä ja teki selväksi, että ei pitänyt tämän käytöksestä.

– Tämän henkilön olisi ollut syytä muistaa siitä päivästä se fakta, että tulokseni oli 64 lyöntiä. Päihitin kaikki miespelaajat ja johdin joukkueemme voittoon. Puistattaa edes ajatella, että tämä henkilö hymyili minulle ja kehui pelaamistani, mutta samaan aikaan selkäni takana hän esineellisti minua ja puhui koko päivän ajan pikkuhousuistani, Wie kirjoitti.

Wien mukaan golfin naishuipuista puhuttaessa puheenaiheen olisi syytä olla heidän pelitaitonsa – ei heidän vaatetuksensa tai ulkonäkönsä.

– Kuusi vuotta sitten käyttämäni puttausasento oli suunniteltu parantamaan puttaustuloksiani (voitin sinä vuonna US Openin). Se ei ollut kutsu tirkistelemään pikkuhousujani, Wie kirjoitti.

Pohjois-Amerikan naisten golfammattilaisjärjestö LGPA ilmaisi Twitterissä tukensa Wielle.

– Hän on viisinkertainen voittaja LPGA-kiertueen kisoissa. Major-turnauksen mestari. LGPA:n hallituksen jäsen, tehtävään vertaistensa valitsema. Stanfordin yliopistosta valmistunut. Työssäkäyvä äiti. Me tuemme Michelle Wie Westiä, LGPA:n tilillä kirjoitettiin.