Ruotsalainen ex-golfari Annika Sörenstam kävi hakemassa vapausmitalin Valkoisesta talosta torstaina.

Kun koko maailma puhuu Washingtonin Capitol-kukkulalla keskiviikkona nähdystä kaoottisesta murhenäytelmästä, aivan vieressä sijaitsevaa Valkoista taloa isännöivällä presidentti Donald Trumpilla on jo aivan muut asiat mielessään.

Nimittäin golf ja mitalit.

Alle vuorokausi sen jälkeen, kun Trumpin itsensä Yhdysvaltain vaalitulosta vastaan masinoimat mielenosoitukset eskaloituivat anarkistiseksi mellakaksi, Trump jakoi Valkoisessa talossa Vapaudenmitaleita (Presidential Medal of Freedom) kolmelle golfarille – kahdelle elossa olevalle ja yhdelle edesmenneelle.

Valkoinen talo on vahvistanut esimerkiksi CNBC-kanavalle, että jo uransa lopettaneet golfpelaajat Gary Player ja Annika Sörenstam noutivat torstaina Vapaudenmitalin presidentti Trumpilta. Tämä Yhdysvaltain korkein siviilikunniamerkki myönnettiin postuumisti myös vuonna 1956 edesmenneelle Babe Didrikson Zahariasille.

Valkoisen talon mukaan palkitsemistilaisuus järjestettiin suljetuin ovin. Silti kunniamerkkien myöntämisen ajankohta oli vähintäänkin kyseenalainen.

Erityisesti Sörenstamin synnyinmaassa Ruotsissa kauhisteltiin golfarin huonoa tilannetajua.

– Annika Sörenstamin ansiolista on valtava. Golfissa kyse on lähinnä siitä, ylittääkö kukaan koskaan hänen saavutuksiaan. Vaikka hänen uransa loppumisesta on kulunut jo kaksitoista vuotta, häntä huomioidaan yhä jatkuvasti siitä, mitä hän on tehnyt ja tekee yhä golfin eteen. Mutta tällä kertaa hänen olisi pitänyt kieltäytyä – sanoa: ei, en tule, en halua vastaanottaa tätä palkintoa, Expressenin kolumnisti Anna Friberg kirjoitti.

Sörenstam on asunut yli puolet elämästään Yhdysvalloissa ja on aiemminkin vieraillut Trumpin kutsumana Valkoisessa talossa. Hän perusteli viime lokakuussa Expressenissä aiempaa vierailuaan sillä, että halusi kunnioittaa presidenttiä, Valkoista taloa ja Amerikan historiaa.

– Tänään hän olisi kunnioittanut demokratiaa ja Amerikan historiaa kieltäytymällä tapaamasta presidenttiä, Friberg huomautti torstaina.