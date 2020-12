Onko tässä Suomen urheilun seuraava supertähti? 22-vuotias sensaatio täräyttää pöytään historiallisen tavoitteen

Golfin Euroopan kiertueen vuoden tulokkaaksi valittu Sami Välimäki tähtää korkealle ja nopeasti.

Sami Välimäki, 22, valittiin maanantaina golfin Euroopan kiertueen vuoden tulokkaaksi ensimmäisenä suomalaisena historiassa.

7-vuotiaasta asti golfia pelannut superlupaus jätti aikoinaan lukion ensimmäisen vuoden kesken panostaakseen golfuraansa, ja nousu kohti huippua on ollut rakettimaisen nopea.

Vielä vuonna 2019 Välimäki golfasi Saksan kiertueella, josta yleensä siirrytään Euroopan haastajakiertueelle. Välimäki teki toisin: hän pomppasi suoraan pääkiertueelle ja räjäytti siellä pankin voittamalla ensimmäisen turnauksensa jo kuudennella yrityksellä, maaliskuun alussa Omanissa.

Häkellyttävän hyvä läpimurtokausi päättyi suomalaisittain historialliseen 11:nteen sijaan kiertueen arvolistalla. Dubain finaalikilpailussa irtosi vielä upea viides sija.

– Yleensä puhutaan siitä, että kolmessa vuodessa pitäisi päästä yksi porras eteenpäin, eli kolmessa vuodessa siirrytään Saksasta haastajakiertueelle ja siitä taas kolmessa vuodessa Euroopan kiertueelle. Nyt mentiin vuodessa Euroopan kiertueellakin kärkeen, Välimäen valmentaja Timo Karvinen päivittelee.

Välimäki itse summaa vauhdikasta vuottaan Ilta-Sanomille rauhalliseen sävyyn.

– Kyllä se tietenkin oli parempi kuin mitä odotin. Tavoitteena oli saada yksi voitto, ja onneksi pystyin sen jälkeen jatkamaan hyvää meininkiä tauonkin jälkeen. Olihan se loistava avaus, ja on hienoa päästä vuoden tulokkaaksi valittujen ryhmään. Sillä listalla on kovia nimiä, hän toteaa Ilta-Sanomille.

Vuoden tulokkaaksi on vuosien saatossa valittu muun muassa sellaisia golfin menneitä ja nykyisiä suurnimiä kuin Nick Faldo, Martin Kaymer ja Brooks Koepka.

Suomen kautta aikojen menestynein miesgolfari Mikko Ilonen huomioi, että valinnan myötä nuori suomalainen nosti osakkeitaan myös kansainvälisen golfväen silmissä.

– Tuolla tunnustuksella Sami on saanut itselleen tunnettavuutta golfmaailmassa. Vuosi sitten moni ei häntä tuntenut, mutta nyt nimi on kirjattu ylös moniin papereihin, Ilonen toteaa.

Sami Välimäki kuvattuna Euroopan haastajakiertueen kilpailussa Vierumäellä vuonna 2018. Sen jälkeen on tapahtunut paljon.­

Välimäen kauden arvoa nostaa entisestään se, ettei hän päässyt heti hyödyntämään Omanin turnausvoittonsa tuomaa nostetta, kun koronapandemia keskeytti kiertueen pariksi kuukaudeksi kokonaan.

– Viikko Omanin jälkeen lyötiin pelit poikki, eli se tuli aika lailla saman tien. Alkuun oli tietenkin haastavaa, kun ei tiennyt koska jatketaan, eikä kukaan oikein osannut sanoa mikä on oikea ratkaisu. Vähän aikaa kesti tajuta, että tässä ei nyt oikeasti pariin kuukauteen tule pelattua, Välimäki muistelee.

– Kyllä se hetken näkyi kun uudestaan aloitettiin, että ei ollut ehkä ihan valmis, mutta siitä kun mentiin eteenpäin, pääsi taas helpommin mukaan.

Ilosen mukaan Välimäen kesän peliliikkeet osoittivat nuorukaiselta löytyvän poikkeuksellista kypsyyttä.

– Sami teki kesällä rohkeita ratkaisuja. Hänen oli tarkoitus pelata kolme viikkoa putkeen, mutta kun tuntui huonolta, hän lähti jo viikon jälkeen kotiin treenaamaan ja tuli takaisin kahden viikon päästä paremmassa tikissä. Siitä iso hatunnosto, koska moni junnaa väkisin paikoillaan ja kaivaa itselleen kuopan, josta on vaikea päästä pois.

Golfammattilaisen arki on kiireistä, joten Välimäki ei ole juuri ehtinyt pysähtyä pohtimaan menestystään. Nyt siihenkin on maanantaina loppuvuodeksi Suomeen palanneella pirkkalalaisella hetki aikaa.

– Homma meni niin nopeasti eteenpäin, että ei ole paljon kerennyt edes miettimään, kun koko ajan ollaan pelattu kisoja. Tämä on nyt oikeastaan ensimmäinen pieni tauko, joka tässä tulee. Se on ihan hyvä, niin saa vähän hengähdettyä, että ensi vuonna jaksaa taas.

Talvella golfviheriöille ei Suomessa pääse, joten uuteen kauteen valmistauduttaessa treeneissä keskitytään fyysiseen puoleen. Saliharjoittelu ja kehonhuolto kuuluvat nykypäivän golfammattilaisen elämään olennaisena osana.

– Perusvoimaa ja liikkuvuutta harjoitellaan paljon. Nykypäivän pelaajat ovat aika kovassa kunnossa, ja palloa pitää pystyä lyömään pitkälle, että pärjää uusilla kentillä. Vaatimustaso on noussut edellisen kymmenen vuoden aikana urheilullisuuden suhteen, Välimäki toteaa.

Timo Karvinen valmentaa Sami Välimäkeä kohti golfmaailman huippua.­

Pelillisesti Välimäen suurin vahvuus on puttipeli, jonka avulla hän pystyy pelastamaan huonompiakin lyöntipäiviä, mutta valmentaja Karvinen nostaa teknisen osaamisen rinnalle tärkeään rooliin myös suojattinsa henkisen kantin kovuuden.

– Samin kilpailijanominaisuudet on aika huimat. Kuten on jo monesti sanottu, hän on voittajatyyppi, Karvinen toteaa.

Rauhallisella olemuksellaan kauden aikana hurmannut Välimäki antaa erinomaiselle paineensietokyvylleen yksinkertaisen selityksen: voittaminen helpottaa voittamista.

– Nuoruudesta asti olen pelannut kisoja, joissa olen pystynyt taistelemaan voitosta ja pärjäämään. Kun tietää, että on pystynyt aikaisemmin voittamaan, ja nyt kun on osannut tehdä sen myös pääkiertueella, niin itseluottamus kasvaa ja pystyy luottamaan siihen, että pärjää missä vain.

Pelkkää riemukulkua ei läpimurtokausikaan ole ollut. Välimäki on myöntänyt olleensa nuorempana aikamoinen tuittuilija, ja rauhallisen ulkokuoren alla kiehuu välillä yhä.

– Se on ollut haastava prosessi. Tuittuilua on saanut paljon karsittua, mutta tänäkin vuonna on ollut huonoja jaksoja, vaikka ne eivät ehkä ulospäin näy, Välimäki kertoo.

– Loppukaudesta olen osannut nauttia pelaamisesta enemmän, ja vaikka joskus menisi vähän huonommin niin silti yritän aina parhaani. Se on tuottanut pitkässä juoksussa koko ajan parempia tuloksia.

Ensi kaudelle Välimäen tavoite on selkeä: nousta golfin maailmanrankingissa 50 parhaan joukkoon, jolloin paikka aukeaisi kaikkiin lajin suurturnauksiin eli majoreihin. Tällä hetkellä suomalainen löytyy listan sijalta 70.

– Seuraavissa muutamassa kisassa jos pystyn pelaamaan top kymmenen -sijoituksia, ja saan joukkoon ehkä yhden huippusijoituksen niin pystyn sinne nousemaan. Masters pelataan huhtikuussa, joten maaliskuun lopulla pitäisi olla siellä 50:n joukossa, Välimäki laskeskelee.

Pitkän aikavälin tavoitteista kysyttäessä Välimäki ei epäröi. Aikomus saavuttaa golfmaailman terävin kärki on kirkkaana nuorukaisen mielessä.

– Seuraavan viiden vuoden aikana olisi voitettava vähintään yksi major. Se on ehkä se päätavoite, ja haluan päästä pelaamaan PGA-kiertueelle ja voittamaan siellä kisoja, Välimäki summaa.

Välimäen rohkeat puheet ilahduttavat myös Ilosta.

– Kuulostaa siltä, että Sami puhuu ihan oikeita asioita. Tavoite on ihan kohdillaan; kun tuollaisia uskaltaa toistella tarpeeksi ääneen, niin ne tavoitteet tuppaa sitten toteutua jollakin aikavälillä, itse parhaimmillaan maailmanlistan sijalle 37 komealla urallaan yltänyt Ilonen toteaa.