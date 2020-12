Charlie Woods, 11, pääsee näyttämään kohutut taitonsa – pelaa isänsä Tigerin parina miljoonan dollarin turnauksessa

11-vuotias Charlie Woods pelaa legendaarisen isänsä parina PNC Championship -turnauksessa.

Tiger ja Charlie Woods kuvattuna tenniksen US Openissa viime vuonna.­

Golflegenda Tiger Woods on ensi viikonloppuna erikoisessa asemassa. Ensimmäistä kertaa urallaan 82 PGA-turnausta voittanut supertähti saattaa jäädä oman peliparinsa varjoon.

Woods nimittäin osallistuu PNC Championship -näytösturnaukseen parinaan poikansa Charlie Woods, 11.

Perinteisessä turnauksessa kaikki peliparit koostuvat nykyisistä tai entisistä golfmestareista ja heidän jälkikasvustaan. Jokaisen 20 parin seniorin täytyy olla urallaan voittanut vähintään yksi golfin major-mestaruus tai lajin viides suurturnaus Players Championship.

Woodsin kohdalla tämä vaatimus täyttyy kevyesti. 44-vuotias supertähti on voittanut urallaan 15 majoria.

Nuoremman sukupolven edustaja ei saa kilpailun hetkellä olla aktiivikilpailija ammattilaiskiertueella, mutta entisiä huippugolfareita on myös ”poikien” joukossa nähty.

Ainakin osa isän golfgeeneistä vaikuttaa Woodsien perheessä periytyneen myös pojalle. 11-vuotias on voittanut jo useita junioriturnauksia, ja videot hänestä harjoittelemassa pätevää lyöntitekniikkaansa isänsä rinnalla ovat herättäneet huomiota sosiaalisessa mediassa.

Poikansa valmentajana ja caddiena innolla toimiva Woods puhui Charlien golfharrastuksesta aiemmin tänä vuonna.

– Hän alkaa innostua siitä, ja ymmärtää kuinka pelataan. Hän kysyy minulta oikeita kysymyksiä. Pidän pelit hänen kanssaan tasoituksen avulla tasaisina, ja on ollut mahtavaa pelata ja viettää aikaa hänen kanssaan, Woods sanoi Golf Digestin haastattelussa.

Tiger Woods halaa Charlie-poikaansa voitettuaan Mastersin vuonna 2019.­

Woodsin jälkikasvua ei olla juuri julkisuudessa tavattu nähdä. Tarkasti perheensä yksityisyyttä varjeleva supertähti on muun muassa kertonut, että hänen teini-ikää lähestyvillä lapsillaan ei ole vielä mitään asiaa sosiaaliseen mediaan. Charlien lisäksi Woodsilla on 13-vuotias tytär Sam. Molempien lasten äiti on ruotsalainen Elin Nordegren, josta Woods erosi valtavan kohun jälkeen vuonna 2010.

Nyt julkisuutta on kuitenkin luvassa, kun Tiger ja Charlie esiintyvät Orlandossa muun muassa NBC:n televisioimassa turnauksessa.

– En osaa kuvailla kuinka innoissani olen, että pääsen pelaamaan Charlien kanssa ensimmäisessä virallisessa turnauksessamme yhdessä. On ollut mahtavaa katsoa hänen kehitystään golfaajana ja on mahtavaa pelata yhdessä tiiminä, Woods totesi PGA:n tiedotteessa marraskuussa.

Pelkkää nappikauppaa viikonlopun kisailu ei ole, vaikka kyse näytösturnauksesta onkin.

Turnauksen palkintopotti on miljoona dollaria (noin 820 000 euroa).