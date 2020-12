Drone laskeutui taivaalta ja toi miehille olutlastin – tällaista on luksuskentällä, jonne pääsevät vain harvat ja valitut

Koripallolegenda Michael Jordanin golfkentällä pääsee nauttimaan ”tulevaisuuden” mukavuuksista.

Michael Jordanin golfkentällä on alle 100 jäsentä. Palveluihin on panostettu.­

Tiesitkö, että koripallolegenda Michael Jordan omistaa golfkentän?

Luksuskenttä The Grove XXIII:n nimessä on tietysti viittaus Jordanin pelinumeroon 23. Kenttä sijaitsee Floridassa ja se avautui viime syksynä.

Yksityiskohtiin on panostettu. Uransa jo päättänyt tennistähti Caroline Wozniacki jakoi Instagramissa videon siitä, kuinka The Grove XXIII:lla ”tuodaan naposteltavaa” kentälle.

Ei haittaa, vaikka keskellä kierrosta tulisi nälkä ja klubille olisi matkaa, Jordanin kentällä dronelennokit kiikuttavat pelaajille ruokaa.

Golf.comin mukaan dronet tuovat pelaajille myös esimerkiksi olutta. Sosiaalisessa mediassa on jaettu video, jossa lennokki laskeutuu kentälle mukanaan olutlasti.

– Tämä drone tuo meidän juomat. Pilailetteko?! videon kuvaaja ihmettelee.

Helposti ”tulevaisuuden” golfkentästä ei pääse nauttimaan.

Golf.comin mukaan The Grove XXIII:llä on vähemmän kuin 100 jäsentä. Jäseneksi haluavan on saatava kutsu, Washington Post kertoo.

Dronejen lisäksi erikoisuutena on muun muassa se, että caddiet liikkuvat skoottereilla. Klubitaloa kuvaillaan futuristiseksi.