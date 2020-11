Johnson johtaa golfin Masters-turnausta – seuraavat vain muutaman lyönnin päässä

Jos Johnson onnistuu voittamaan turnauksen, kyseessä on hänen toinen merkittävä onnistumisensa sitten vuoden 2016 Yhdysvaltain avointen.

Dustin Johnson on tällä hetkellä maailmanlistan ykkösenä.­

Yhdysvaltain Dustin Johnson johtaa golfin miesten Masters-arvoturnausta. Kolmen kierroksen jälkeen Johnson on käyttänyt 200 lyöntiä, joka on 16 alle parin.

Johnsonin kolmas kierros oli bogiton, ja golffari onnistui selvittämään sen 65 lyönnillä eli seitsemällä alle parin.

Jos Johnson onnistuu voittamaan turnauksen, kyseessä on hänen toinen merkittävä onnistumisensa sitten vuoden 2016 Yhdysvaltain avointen. 36-vuotias yhdysvaltalainen on ollut neljästi arvoturnausjohdossa, mutta on lopulta menettänyt kärkipaikkansa. Viimeksi näin tapahtui elokuun PGA-turnauksessa.

– Jos pystyn pelaamaan kuten tänään, uskon, että rikon tuon putken, Johnson sanoi lauantaina paikallista aikaa.

– Se on vain 18 golfreikää. Minun täytyy mennä ja pelata ehjästi.

Johnsonin jälkeen toisena, neljän lyönnin päässä ovat Etelä-Korean ImSung-jae, Meksikon AbrahamAncer ja Australian Cameron Smith.

Turnausta pelataan Yhdysvalloissa Georgian osavaltion Augustassa.