Golftähti elosteli tupakalla, kevytkolalla ja votkalla – sitten arkisen vaivan takaa paljastui vakava sairaus

Maailman golfhuippuihin kuuluvalta John Dalyltä leikattiin äskettäin virtsarakon syöpä.

Yhdysvaltalainen John Daly, 54, on yksi golfin ammattilaiskiertueen väriläiskistä. Daly on ollut neljä kertaa naimisissa, ja viheriölläkin on tapahtunut. Daly on tullut tunnetuksi värikkäästä pukeutumisestaan lajissa, jossa vaatetuksella ei yleensä revitellä.

Vuonna 2006 ilmestyneessä elämäkerrassaan Daly kertoi tuhlanneensa uhkapeleihin lähes 50 miljoonaa euroa 12 vuoden aikana.

Nyt Daly on otsikoissa sairautensa takia. Hän kertoi torstaina käyneensä leikkauksessa vakavan sairauden takia. Daly kärsi selkäkivuista ja meni lääkärin vastaanotolle. Siellä oireiden syyksi paljastui virtsarakon syöpä. Golffari sai pikaisen passituksen leikkaukseen, jossa syopäpesäke poistettiin.

Operaatio onnistui, mutta Dalyn tulevaisuus on arvoitus.

– Lääkärin mukaan uusiutumisen todennäköisyys on 85 prosentin luokkaa, Daly kertoo Golf Channel -sivustolla.

Potilaan seuraava kontrolli on kolmen kuukauden päässä.

– Heidän pitää todennäköisesti leikata se uudelleen, minkä jälkeen olisi jälleen edessä kolmen kuukauden odotus, Daly pohti.

Kaksi major-turnausta uransa aikana voittanut Daly ei ole ollut mikään lajin terveystieteen mannekiini. Golf Magazine -lehden mukaan hedonismiin taipuvainen golfpelaaja tuprutteli päivittäin 40 savuketta ja sammutti janoaan kymmenillä kevytkolajuomilla joka päivä. Suomalaisia limonaadin liikakäyttö ei ehkä hätkäytä, mutta hammaslääketieteen asiantuntijoiden mukaan moinen happohyökkäys ei ehkä pääty hyvin.

Koronapandemian puhkeamisen jälkeen Daly kohautti lausunnoillaan. Hän kertoi Youtube-videossa pitävänsä viruksen loitolla juomalla pullon votkaa päivässä.

– Juo vaikka kevytkokiksen kanssa. Minulle ei tule koskaan krapulaa tästä, Daly vakuutti.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on asiasta hieman eri mieltä. Sen mukaan alkoholin käyttö saattaa lisätä riskiä koronatartunnan saamiseen.