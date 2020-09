Sanna Nuutinen johtoasemissa golfin Euroopan-kiertueen kisassa Sveitsissä

Sanna Nuutinen pelasi kaksi ensimmäistä kierrosta tulokseen 10 alle parin.

Sanna Nuutinen on ollut mainiossa vireessä Sveitsissä pelattavassa golfin naisten Euroopan-kiertueen kilpailussa. Nuutinen on kahden kierroksen jälkeen tuloksessa –10 ja johtaa kilpailua, mutta kakkoskierros on osalta pelaajista vielä kesken.

Nuutinen käytti perjantain kierrokseensa 68 lyöntiä. Tulos on neljä lyöntiä alle parin.

Kilpailussa tällä hetkellä toisena ovat Walesin Amy Boulden ja Marokon Maha Haddioui, jotka ovat jääneet Nuutisesta lyönnin. Kumpikin pelasi perjantain kierroksensa 65 lyönnillä.

Suomalaisista lauantain päätöskierrokselle päässee Nuutisen lisäksi Elina Nummenpää, joka on yhteistuloksessa +2. Nummenpää on käyttänyt molempiin kierroksiinsa 73 lyöntiä.

Karina Kukkonen (+3), Ursula Wikström (+4), Tiia Koivisto (+4) ja Noora Komulainen (+5) karsiutuvat jatkosta.