100-vuotias Mikko juhlisti merkkipäiväänsä golfviheriöllä – ”Golf on minulle kuin huumetta”

100-vuotias maanviljelijä Mikko Soille aloitti golfharrastuksen 20 vuotta sitten, jäätyään leskeksi 80-vuotiaana. Hän nauttii edelleen täysin rinnoin harrastuksestaan, ja osallistui omaan nimikkokilpailuunsa keskiviikkona.

Hartolan golfkentän viheriöllä Keski-Suomessa käy kuhina, kun paikallisena maanviljelijänä työskennellyt Mikko Soille, 100, keskittyy puttiinsa. Soille osallistui yli sadan pelaajan joukossa omaa nimeään kantavaan Mikko Soille Senior Open -kilpailuun keskiviikkona.

– Golf on minulle kuin huumetta, Soille kommentoi kilpailun lomassa tapahtuman tiedotteen mukaan.

Soille aloitti golfharrastuksen jäätyään leskeksi 80-vuotiaana. Viimeiset 10 vuotta Hartolassa on pelattu hänen kunniakseen golfturnausta. Soille on syntynyt 31. maaliskuuta 1920, ja tänä kesänä Hartolassa pelattiin maaliskuisten 100-vuotissyntymäpäivien kunniaksi.

– Golf tuli elämääni jäätyäni leskeksi vuonna 2000. Tuttava houkutteli kentälle ja pelasin silloin joka päivä. Se meinasi olla vähän liikaa ja jalatkin menivät pököksi, Soille muistelee helmikuussa julkaistun Golflehden haastattelussa.

Mikko Soillen, 100, puttisuoritus median mielenkiinnon kohteena.

100-vuotias golfari intoutui pelaamaan keskiviikkona yhdeksän reikää, ja nakutteli etuysillä kelpo tuloksen, 60 lyöntiä. Mestari kertoi kroppansa lämmenneen toisesta väylästä alkaen.

– Kun aurinko paistaa ja kesä on parhaimmillaan, ei kentältä pysty olemaan pois, Soille sanoi tiedotteessa.

Palkintojen jaossa Mikko Soille (vasemmalla), 80 lyönnillä kisan voittanut Petri Lindfors (kesk.) ja Hartola Golfin toimitusjohtaja Tera Heinonen (oik.).

Soille kertoo golfin sosiaalisen luonteen olevan harrastuksensa parhaita puolia, ja että hän pelasi talvisin aktiivisesti myös ulkomailla aina 95 ikävuoteen asti.

– Liikunnan puolesta golf on ollut itselleni erittäin tärkeää. Ja vaatiihan tämä tietysti taitoakin, joka on pelatessa vähän kehittynytkin. Ja se taas on innostanut pelaamaan.

Mikko Soille (oik.) saa tiiauspaikalla kannustusta pelitovereiltaan.

Ilta-Sanomat tavoitti Hartola Golfin toimitusjohtaja Tera Heinosen, joka kehui kotikenttänsä iloista ikämiesgolfaria ja hyvin onnistunutta tapahtumaa.

– Mikolla on oma golfauto, jolla hän hurauttaa paikalle. Hän on persoonana iloinen ja pidetty, ja hänen paikalliset kaverinsa ovat järjestäneet jo 10 vuotta hänen nimikkokilpailuaan, Heinonen sanoo.

– Tavoitteenamme oli saada tähän juhlakilpailuun 100 pelaajaa ja määrä ylittyi iloisesti. Onhan tämä ollut hieno päivä meille kaikille ja erityisesti Mikolle, hän kommentoi golfkisan jälkeen, johon osallistui yhteensä 108 kilpailijaa.

Voit katsoa otteita Mikko Soillen peliesityksistä alla olevasta videosta.