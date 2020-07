Ökyrikas golftähti katuu shokeeraavaa sekoamistaan lentokoneessa – ”Tahdon pyytää anteeksi kaikilta”

Thorbjörn Olesen suljettiin golfin Euroopan-kiertueelta kohulennon jälkeen, jossa tanskalaisen maailmantähden kerrotaan ahdistelleen seksuaalisesti kanssamatkustajaa ja virtsanneen koneen käytävälle.

Golfin Euroopan-kiertueelta suljettu tanskalainen Thorbjörn Olesen, 30, on palaamassa takaisin kisaviheriöille 11 kuukautta kestäneen poissaolonsa jälkeen.

Olesen pidätettiin viime kesänä Yhdysvalloista Britanniaan matkalla olleen, painajaismaiseksi muuttuneen lennon päätteeksi, jonka johdosta häntä syytetään seksuaalisesta ahdistelusta, pahoinpitelystä ja juopumuksesta lentokoneessa.

Olsen puhui pitkästä aikaa lehdistölle kesäkuun lopussa Tanskassa pelatussa Jyske Bank Danish PGA Championship -turnauksessa.

– Olen erittäin pahoillani tapahtuneesta ja tahdon pyytää anteeksi kaikilta tanskalaisilta, jotka ovat tukeneet minua vuosien ajan, Olesen sanoi Expressenin mukaan.

Olesenin oikeuskäsittely kotikaupungissaan Lontoossa on vielä kesken ja tuomio on määrä julistaa vasta 6. joulukuuta 2021.

– En tiedä paljoakaan, mutta toivottavasti voin pelata ennen sitä Euroopan-kiertueella. En ole juurikaan pelannut tänä vuonna. En ole pelannut näin vähän sen jälkeen kuin aloitin golfin. On ollut liian vaikeaa, tanskalaisgolfari kertoi.

Olsenin mukavassa nousukiidossa ollut ura päätyi vapaapudotukseen 29. heinäkuuta 2019, British Airwaysin lennolla BA 222 Nahsvillestä Lontooseen.

Expressen kertoo, kuinka vahvasti päihtynyt golftähti ahdisteli seksuaalisesti ensin lentoemäntää, sitten nukkuvaa kanssamatkustajaa ja sen jälkeen virtsasi lentokoneen käytävälle.

Olsenin kanssa matkustanut englantilaisgolfari Ian Poulter yritti tehdä parhaansa tanskalaisen hillitsemiseksi, mutta lento päättyi Olesenin pidätykseen, syytteisiin ja sulkemiseen ulos Euroopan-kiertueelta.

Lennolla ollut kanssamatkustaja on kuvannut The Sun -lehdelle maailmantähden käytöstä shokeeraavaksi, jollaista ei uskoisi näkevän lennon ensimmäisessä luokassa.

Thorbjorn Olesen vauhdissa Irish Openin toisella kierroksella, Lahinch Golf Clubilla viime heinäkuussa.

Olesen on voittanut urallaan viisi Euroopan-kiertueen osakilpailua ja oli mukana vuoden 2018 Euroopan Ryder Cup -joukkueessa, joka onnistui lyömään Yhdysvallat Ranskassa käydyssä kilpailussa.

Keskiluokkaisesta taustasta miljonääriksi ja yhdeksi Tanskan parhaiten palkatuksi urheilijaksi noussutta golffaria on kuvattu ristiriitaiseksi hahmoksi jo kauan ennen käynnissä ollutta kohua.

Golftähden oikea etunimi on Jacob, mutta hän kertoi ammattilaisuransa alkuvaiheessa vuonna 2012 sen olevan turhan tavanomainen.

– Vanhempani ajattelivat minun käyväni ensin koulua ja minun piti suostutella heidät ymmärtämään, että golfammattilaisuus on mahtava mahdollisuus. Kiertueella on mukavampi olla Thorbjörn kuin Jacob. Jacob on liian tavallinen nimi ja Thorbjörn antaa enemmän puhuttavaa, hän kertoi 22-vuotiaana Michael Solgaardin haastattelussa, jolloin hän oli jo Tanskan nuorimpia monimiljonäärejä.