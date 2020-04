Koronavirus kurittaa Yhdysvaltoja – suomalainen Emily Penttilä saa jatkaa työtään unelma-ammatissaan: ”On tosi onnekas olo”

Suomalaispelaaja Emily Penttilä kertoo, miten golfin kisakiertue pyörii korona-aikana Yhdysvaltojen Arizonassa.

Koronaviruspandemia on perunut ja siirtänyt lukuisia urheilutapahtumia, kilpailuja ja harjoituksia ympäri maailman.

Liigat ovat tauolla, kisojen jatkumisesta ei ole tietoa ja treenimahdollisuudetkin ovat kaventuneet.

Poikkeuksiakin löytyy.

Yksi laji, johon koronakiusa ei ole iskenyt kaikella voimallaan, on golf.

Lajin luonne mahdollistaa sosiaalisen etäisyyden periaatteiden noudattamisen, ja golfkenttiä on tiettyjen rajoitteiden puitteissa voinut pitää auki.

Ja vaikka golfkisojakin on joutunut koronaleikkuriin, jossain pääsee vielä pelaamaan kilpaakin.

Suomalainen golfammattilainen Emily Penttilä on jo vuosia rakentanut uraansa Yhdysvalloissa.

Hän on moniin muihin urheilijoihin verrattuna onnekkaassa asemassa: kotiosavaltiossa Arizonassa golfkentät ovat auki, ja pelituntumaa pääsee pitämään yllä yhä käynnissä olevalla Cactus Tour -kilpakiertueella.

Kaikkea urheilun kilpailutoimintaa korona ei siis ole kaatanut. Tosin ei epidemialta täysin karkuun pääse arizonalaisilla golfkentilläkään.

– Cactus Touria päästään pelaamaan suhteellisen normaalisti, mutta on sielläkin tämä social distancing käytössä, Penttilä, 27, kertoo puhelimitse IS:lle.

Kiertue siis pyörii, mutta rajoituksia on.

– Kaikilla on omat golfautot, pelataan vain kahden ryhmissä, ei tietenkään mitään kättelyä tai kiittämistä, ei haravoita bunkkereissa, Penttilä luettelee.

Emily Penttilä kertoo, ettei koronatilanne ole Arizonassa yhtä paha kuin esimerkiksi New Yorkissa ja Kaliforniassa. Golfkiertuekin on mahdollista järjestää tietyt rajoitteet huomioiden.

Korona on pakottanut myös kentänhoitajat kekseliäiksi.

– Isoin pelillinen ero on se, että kaikki liput pitää pitää reiässä. Ja reiässä on sellainen pieni uimanuudelin pätkä, ettei pallo mene ihan pohjalle asti. Yritetään, että reikään olisi minimaalinen kontakti.

Itsenäistä, naispelaajille tarkoitettua Cactus Touria kiertää Penttilän mukaan kisasta riippuen noin 30–40 pelaajaa.

Kiertueen on Arizonan jälkeen tarkoitus jatkua Nevadassa ja Kaliforniassa kesä- ja heinäkuussa, mutta pandemian vuoksi tuleva on hämärän peitossa.

Esimerkiksi Kaliforniassa koronatilanne on ollut erityisen huono. Siellä rajoitukset ovat paljon tiukempia kuin Arizonassa.

Koronaviruksen on kerrottu kurittaneen Yhdysvaltoja erityisen rajusti, mutta osavaltioiden välillä on suuriakin eroja.

Virus ei ole kaikkialla levinnyt niin laajalle kuin Kaliforniassa ja pahiten kärsineessä New Yorkissa.

Penttilän mukaan Arizonassa koronatilanne on ainakin toistaiseksi kohtuullisen hyvä, vaikka tartuntatapauksiakin on.

– On tosi onnekas olo, se riippuu niin paljon osavaltiosta. Voit mennä naapuriosavaltioon ja siellä on jo ihan eri meininki. Esimerkiksi New Yorkissa tai Chicagossa en tällä hetkellä haluaisi missään nimessä olla, Penttilä sanoo.

Penttilä pelaa nyt ammattilaisena neljättä kauttaan.

Arizonassa on Penttilän mukaan ”vähän sama tilanne kuin Suomessa”.

Vaatekaupat ja ravintolat ovat kiinni, osa tekee etätöitä ja ihmiset pysyvät kodeissaan. Paniikkia ei kuitenkaan ole ilmassa.

– Suhteellisen normaalia elämää pystyy elämään. Ei tietenkään kovinkaan sosiaalista elämää, mutta suurin osa golfkentistä on auki, samoin muutama vaelluspaikkakin.

Neljättä kauttaan ammattilaisena pelaava Penttilä muutti vuonna 2012 Yhdysvaltoihin golfin perässä.

Hän pelasi ja opiskeli stipendillä New Orleansissa Louisianan osavaltiossa sijaitsevassa Tulanen yliopistossa. Yliopistouran jälkeen oli vuorossa ammattilaiskentät – ja puolitoista vuotta sitten muutto parempien olosuhteiden perässä Arizonaan.

– Viihdyin tosi hyvin New Orleansissa, mutta siellä ei oikein ollut muita ammattilaisia joiden kanssa harjoitella. Eikä kelit ja harkkamahdollisuudet olleet ihan niin hyvät kuin Arizonassa, Penttilä kertoo.

– Arizona on tosi golfkeskeinen paikka. Sen huomaa tässäkin tilanteessa: kaikki muu on kiinni, mutta golfkentät ovat auki.

Emily Penttilästä tuli vuonna 2014 toinen suomalaisnainen, joka on pelannut major-turnaus Yhdysvaltain avoimissa. Kuva huhtikuun Cactus Tourin kilpailusta.

Penttilä on pelannut koko ammattilaisaikansa Symetra Touria.

Se on tällä hetkellä ainoa naisten kiertue, jolta voi nousta suoraan Yhdysvaltojen ykköskiertueelle LPGA:lle. Se on Penttilänkin tavoite.

Helsingistä lähtöisin oleva urheilija on tehnyt golfuransa eteen isoja siirtoja jo vuosien ajan. 16-vuotiaana hän muutti lajin perässä Ruotsiin, jossa hän teki lukio-opintonsa Ruotsin golfliiton pyörittämässä koulutusohjelmassa.

Myös päätös Yhdysvaltoihin muuttamisesta ja yliopisto-opinnoista tehtiin golfin vuoksi.

Nyt hän pääsee toteuttamaan teini-iästä asti kantanutta unelmaa ammattilaisuudesta.

– Tämä on avannut paljon mahdollisuuksia. Olen saanut asua eri maissa, tavannut paljon ihmisiä ja matkustanut ympäri maailmaa kisoissa, Penttilä sanoo.

Vaikka toistaiseksi koronavirus ei ole pahemmin sotkenut Penttilän golfarkea, poikkeuksellinen maailmantilanne mietityttää tietysti häntäkin.

– Totta kai kaikki miettivät, että mitä tapahtuu ja päästäänkö kisaamaan (Symetro Tourilla) tänä vuonna. Nyt on sanottu, että kisat alkaisivat kesäkuun puolivälissä, mutta se riippuu siitä, miten tilanne kehittyy. Päivä kerrallaan.

– Kaikki haluaisivat päästä pelaamaan, mutta maailman tilanne on nyt tärkein.