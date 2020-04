Poliisit tekivät yllätystarkastuksen golfkentälle Kirkkonummella – ”Kenttä on ollut avaamisesta lähtien täynnä”

Kurk Golfin operatiivinen johtaja Petteri Patjas kertoo, että poliisien vierailu oli hyvähenkinen ja golfkenttä sai toiminnastaan puhtaat paperit.

Vaikka suuri osa urheilupaikoista on joutunut sulkemaan ovensa koronapandemian takia, golfkentillä pelikausi on alkanut vilkkaana.

Poliisit ovatkin alkaneet käydä tarkastamassa, että golfkentillä noudatetaan koronarajoituksia.

Kirkkonummelaisen Kurk Golfin operatiivinen johtaja Petteri Patjas kertoo Ilta-Sanomille, että poliisipartio oli käynyt pääsiäislauantaina tarkkailemassa kentän toimintaa.

– Poliisit kävivät pyörähtämässä ja totesivat tilanteen olevan kunnossa, Patjas kertoo.

– Oletan, että kyse oli kokoontumisrajoituksen noudattamisesta ja sen tarkastamisesta, että ravintolat ym. ovat kiinni.

Golfliiton golfyhteisölle lähettämän tiedotteen mukaan poliiseja on käynyt muillakin Etelä-Suomen kentillä tarkkailemassa toimintaa. Patjas kertoo kuulleensa useista ”yllätysratsioista” myös puskaradion kautta ja osasi siksi hieman odottaa poliisien vierailua.

Golfliitto on lähettänyt kentille perusteelliset ohjeet siitä, kuinka golfkentillä pitäisi toimia koronapandemian aikana.

– Kenttävalvonta pitää huolen, että ihmiset eivät pääse kasautumaan yhteen paikkaan, Patjas kertoo Kurk Golfin varotoimista.

– Lisäksi esillä on paljon ohjeistusta: kehotetaan esimerkiksi olemaan koskematta lipputankoon ja käyttämään vain omia välineitä. Sosiaalisissa tiloissa ei nyt vietetä aikaa, Patjas luettelee.

Kurk Golfissa radalle lähdetään nyt kahden hengen porukoissa, kuten Golfliitto ohjeistaa. Normaalisti pelaamaan lähtee neljä ihmistä kerrallaan.

Patjaksen mukaan golfkentällä on nyt riittänyt asiakkaita. Se varmasti edesauttaa asiaa, että monet muut urheilupaikat ovat kiinni.

– Kenttä on ollut avaamisesta lähtien täynnä. Turvallisuussyistä pelaajakapasiteetista on toki vain puolet käytössä. Turvallisuus on tärkein asia.

– Mitään ongelmia ei ole ollut, Patjas sanoo.