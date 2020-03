Suomen golfkentistä osa on auki koronakriisin keskellä – ”Emme leiki yhtään ihmisten terveydellä”

Osa Suomen golfkentistä on auki, vaikka koronaviruspandemia on käynnissä. Kuvituskuva.

Hallituksen koronalinjaukset otetaan golfin piirissä tarkasti huomioon.

Espoon Ringside Golf -kentän väyliä kiersi viime lauantaina yli sata ihmistä huolimatta koronaviruspandemian aiheuttamasta uhasta. Ilmoittautumisaika oli kello 9–18.

Pelaajat päästettiin kentälle pareittain 10 minuutin välein. Jokaiselle kymmenminuuttiselle löytyi pelaajia.

Golfliiton tietojen mukaan 15 golfkenttää oli auki Suomessa viime perjantaina.

Ringisde Golfissa auki pitämistä pohditaan päivittäin.

– Koko ajan seuraamme aktiivisesti viranomaisten ohjeistusta. Golfliitto on myös tehnyt hienon ohjeistuksen golfkentille. Noudatamme ohjeistuksia ja niiden mahdollistaessa pyrimme pitämään kentän auki, ERG Oy:n toimitusjohtaja Ari Vepsä kommentoi.

Hallitus on kieltänyt yli 10 ihmisen kokoontumiset ja sulkenut julkiset liikuntapaikat. Yksityiset liikuntapaikat saavat olla auki oman harkinnan mukaan.

Ilta-Sanomat on saanut huolestunutta lukijapalautetta golfkenttien tilanteesta. Vepsä vakuuttaa, että golf onnistuu poikkeusolosuhteissa tämän hetkisten rajoitusten puitteissa.

– Golf on turvallinen liikuntamuoto ulkona, koska etäisyyttä muihin on helppoa pitää. Kun lauantaina uusi pari lähti liikkeelle, edellinen oli jo kaukana, Vepsä kertoo.

Espoolaiskentällä on tehty lukuisia varotoimenpiteitä. Lähikontaktit on poistettu siirtymällä etäajanvarauksiin ja -maksamiseen. Rangelta on poistettu joka toinen lyöntipaikka, jolloin harjoittelutila on väljempi. Lähtöryhmät on rajoitettu kahteen ja vain perheen kesken pelaamista suositellaan.

Klubitalolla ovat käytössä vain wc-tilat, joita siivotaan jatkuvasti. Ravintola myy ainoastaan take away -annoksia. Porrastetuista tiiausajoista johtuen ruuhkaa ei ole muodostunut.

– Golfkentällä elo on hyvin rauhallista. Normaaleilla luontopoluilla on ruuhkaa, joten siihen verrattuna golf on turvallisempi laji.

”Mitä parhainta ulkoilua”

Suomen golfliiton toiminnanjohtaja Juha Korhonen muistuttaa, että liikkumista on rajoitettu tällä hetkellä vain Uudenmaan ja muun Suomen välillä. Viranomaiset eivät ole kieltäneet ulkoilua, vaan riittävästä liikunnasta huolehtimiseen on jopa kannustettu.

Golfliitto on seurojen liitto ja kenttäyhtiöt itsenäisiä osakeyhtiöitä. Liitto on kuitenkin ohjeistanut kenttiä tarkkaan. Jos olosuhteet pystytään järjestämään niin, ettei lähikontakteja synny, auki pitämiselle ei tällä hetkellä ole estettä.

– Silloin golf on mitä parhainta ulkoilua. Kuljetaan luonnossa keppi kädessä, Korhonen sanoo.

Liitto on päivittänyt toimintaohjeitaan parin viikon aikana neljästi. Jos ihmisten liikkumisrajoituksia lisätään, liitto reagoi. Samoin se toimii, jos kenttien toiminnassa havaitaan leväperäisyyttä.

– Me emme leiki yhtään ihmisten terveydellä, hyvinvoinnilla tai hengellä. Jos näyttää, että homma ei toimi, niin meidän puolestamme tulee suositus, että kentät suljettaisiin eikä niitä avata, Korhonen lupaa.

Golfvaikuttajien mukaan laji mahdollistaa turvavälin pitämisen niin tiillä kuin greenillä.

Toiminnanjohtaja sanoo luottavansa viranomaisten saatavilla olevaan tietoon ja siihen, että ohjeistuksissa otetaan huomioon ihmisten terveys.

– Toimimme erittäin korkealla vastuullisuudella tinkimättömästi. Toisaalta emme halua muuttua paavillisemmaksi kuin Paavi itse.

Siihen, pyöriikö golfkentillä riskiryhmäläisiä tai yli 70-vuotiaita, liiton tai kenttien on vaikeaa puuttua. Hallitus on suositellut kyseisiä ryhmiä pysyttelemään karanteenin kaltaisissa oloissa.

– Olemme toistaneet viranomaisten ohjetta. Yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmäläisten on syytä pysyä kotona. Se on meidän selvä ohjeemme, Korhonen kertoo.

Esimerkiksi Ringside Golfissa ei voida tarkastaa ihmisten henkilöpapereita.

– Meillä ei poliisivaltuuksia ole. Pohjimmiltaan on yksilön vastuu noudattaa ohjeistusta, Gofliiton toiminnanjohtaja huomauttaa.