Tanskalaisgolffari suljettiin Euroopan kiertueelta – syynä syytteet ahdistelusta ja pahoinpitelystä Lontoon-lennolla

Golf

Tanskalaisgolffari suljettiin Euroopan kiertueelta – syynä syytteet ahdistelusta ja pahoinpitelystä Lontoon-le

Golfin Euroopan-kiertue on sulkenut tanskalaisen Thorbjörn Olesenin kilpailuistaan toistaiseksi. Olesen sai viime viikolla Lontoossa syytteen seksuaalisesta ahdistelusta ja hän joutui pidätetyksi. Kilpailukielto jatkuu hänen oikeudenkäyntiinsä asti, ja jatkotoimet ratkeavat oikeuden ratkaisun jälkeen.– Tapaus on vielä kesken, joten emme kommentoi tapausta enempää, Euroopan-kiertue ilmoitti Golf Digest -sivuston mukaan.Olesenin tapauksen oikeuskäsittelyn on määrä alkaa 21. elokuuta. Häntä syytetään ahdistelun lisäksi juopumuksesta lentokoneessa ja pahoinpitelystä.Brittimedian tietojen mukaan Olesenin epäillään hyväksikäyttäneen unessa ollutta naismatkustajaan matkalla Memphisistä Lontooseen. Lisäksi Olesen joutui lennolla riitaan muiden matkustajien kanssa. Lehtitietojen mukaan hän olisi myös virtsannut koneen käytävälle.Lennon jälkeen Olesen joutui poliisin huomaan Heathrown lentokentällä.Olesenilla, 29, on viisi voittoa Euroopan-kiertueen turnauksista, ja hän kuului Euroopan joukkueeseen viime vuoden Ryder cupissa. Olesenin asianajaja on kertonut, että hänen asiakkaansa tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa tapauksen selvittämiseksi.Lennon tapahtumista ovat kertoneet muiden muassa Independent ja Sun -lehdet.