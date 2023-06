Red Bullin tallipäällikkö kommentoi kuljettajiensa tilannetta: ”Se auttaa Pereziä”

Christian Horner pitää tallin kuljettajien välistä piste-eroa ”merkittävänä”.

Christian Hornerin luotsaama Red Bull on hallinnut käynnissä olevaa F1-kautta.

Formula 1 -talli Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner uskoo, että tallin kuljettajien piste-eron kasvaminen auttaa MM-sarjan toisena olevaa Sergio Pereziä tulevissa kilpailuissa.

Meksikolaiskuljettaja on kerännyt kahdesta edellisestä kisasta vain 12 pistettä, ja takamatka tallikaveri Max Verstappeniin on kasvanut jo 53 pisteeseen.

Horner sanoi Motorsportille, että hän uskoo Perezin palaavan omalle tasolleen ”lähitulevaisuudessa”.

– Kuljettajiemme välinen piste-ero on melko merkittävä. Uskon, että se saa Perezin rentoutumaan, poistaa paineita ja auttaa häntä löytämään alkukauden vireensä, Horner sanoi.

Rivien välistä on luettavissa, ettei Horner pidä Perezin nousemista mukaan mestaruustaiston kovin todennäköisenä. Ylistystä meksikolaiselle kuitenkin riittää.

– Tiedämme, mihin ”Checo” kykenee. Olemme nähneet sen tänä vuonna esimerkiksi Azerbaijanissa ja Saudi-Arabiassa, Horner sanoi.

Fernando Alonso (vas.) on hivuttautunut 18 pisteen päähän MM-sarjan kakkosesta Sergio Perezistä.

Red Bull on voittanut kaikki kauden seitsemän kilpailua. Näistä voitoista viisi on napannut Verstappen, jota pidetään tallin selkeänä ykköskuljettajana. Hollantilainen on voittanut kaksi maailmanmestaruutta peräkkäin.

Marraskuussa päättyvää F1-kautta on jäljellä yli puolet, yhteensä 15 kisaa. Seuraava kilpailu ajetaan Kanadassa 18. kesäkuuta.