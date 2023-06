Lewis Hamilton heitti somessa pierukommentin – sai veljeltään humoristisen vastauksen

Veljensä tapaan kilpaa ajava Nicolas Hamilton kertoi somessa uudesta aluevaltauksestaan.

Seitsenkertaisen F1-maailmanmestarin Lewis Hamiltonin pikkuveli Nicolas kertoi Instagram-tilillään julkaisevansa kirjan. Now that I have your attention -niminen teos julkaistaan ensi vuoden huhtikuussa.

Nicolas Hamiltonilla, 31, on CP-vamma, mikä on ilmeisesti ainakin osittain vaikuttanut kirjan sanomaan.

– Kirjan tavoitteena on inspiroida paitsi vammaisia ihmisiä myös kaikkia muita ihmisiä. Toivottavasti tällä kirjalla voin auttaa sinua maksimoimaan potentiaalisi, hän kirjoittaa päivityksessään.

Lewis Hamilton, 38, jakoi veljensä julkistuksen omassa Instagram-tarinassaan. Lisäksi F1-mestari onnitteli tuoretta kirjailijaa päivityksen kommenttiosiossa omalaatuisella kommentilla.

Nicolas Hamilton aloitti päivityksensä kuvauksen kirjan nimellä, joka kääntyy suomeksi ”Nyt kun sain huomiosi”. Lewis vastasi omalla kommentillaan tähän lauseeseen.

– Tiesin, että se olit sinä, joka pieraisit. Olisit voinut vain pyytää huomiotani. Onnea, Lewis kirjoitti yhden itkunauruemojin saattelemana.

Nicolas vastasi kommenttiin myös huumorilla. Hän kertoi slangitermein piereskelleensä tarkoituksella veljensä lähettyvillä jo vuosia.

Eräs somen käyttäjä ei tiennyt, suhtautuako tilanteeseen ihaillen vai kammoksuen.

– Ällöttävää veljellistä sisältöä, jota en tiennyt tarvitsevani, hän kirjoitti.

Nicolas Hamilton kilpailee British Touring Car Championship -sarjassa. Hän debytoi kilpailullisissa sarjoissa vuonna 2011.

Lewis on ajanut F1-sarjassa vuodesta 2007 ja on yksi lajin suurimmista legendoista.