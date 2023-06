Tv-toimittajien kaksimielinen vitsailu naisesta päättyi nolosti – molemmille tuli karut seuraukset

F1-toimittajat joutuivat hyllylle seksististen kommenttiensa takia.

Matteo Bobbi ja Davide Valsecchi joutuivat sivuun Sky Sports Italian tv-töistä kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna ajetun Espanjan gp:n jälkeen, kertoo The Guardian.

Hyllytyksen syy on se, että Bobbi ja Valsecchi käyttivät seksististä kieltä, kun he perkasivat F1-kilpailun tapahtumia. Kaksikko on sivussa ainakin kesäkuun puolivälin jälkeen ajettavasta Kanadan gp:stä.

Studiossa istunut Bobbi avasi kohtalokkaan sanaleikittelyn viittaamalla tv-kuvissa näkyneeseen naiseen ja luonnehti häntä ”päivitetyksi paketiksi” sekä yllytti kollegaansa katsomaan naista.

Varikolla päivystänyt Valsecchi innostui kääntymään kehotettuun suuntaan ja vastasi aisaparilleen:

– Tiedän, mutta minulle sanottiin, etten voi testata niitä. Nostan käteni ilmaan, hän sanoi.

F1:ssä päivityspaketeilla viitataan usein autoihin, joiden osia kehitetään kauden aikana paremmiksi kauden alkuun verrattuna.

Miesten kommentit hämmensivät heidän vieressään seisonutta Sky Sportsin toimittajaa Federica Masolinia, joka teki lähetystä varikolla Valsecchin kanssa.

– Pyydän poliittista turvapaikkaa. Emmekö voisi katsoa joitakin haastatteluja sen sijaan, että kuuntelemme noita kahta. Kuunnellaanpa Carlos Sainzia, kiitos. Sensuroin teidät kaksi, hän sanoi.

Masolin luki Mirrorin mukaan myöhemmin lähetyksen aikana erään katsojan lähettämän kommentin. Siinä pohdittiin, että arvostavatkohan asiantuntijoiden vaimot heidän käyttämäänsä kieltä suorassa tv-lähetyksessä.

– Luulenpa, että saan selkääni, jos menen kotiin. Sori, Davide, Bobbi sanoi.

– Tiesitkö, että olen käynyt kaksi kertaa silmäleikkauksessa, koska näköni on heikentynyt lapsesta asti, kun olen katsonut noita juttuja, Valsecchi ilmoitti.

Bobbi ja Valsecchi julkaisivat kilpailun jälkeisenä päivänä anteeksipyyntönsä Instagramissa. Valsecchi ilmoitti kertoneensa mauttoman vitsin ja käyttäneensä loukkaavia sanoja. Hän myös kertoi, ettei ole oikeasti sellainen mies kuin vitsailusta voisi päätellä.

Myös Bobbi pyyteli anteeksi, kertoi oppivansa virheestään ja vannoi tekevänsä parannuksen. Hän ilmoitti kunnioittavansa kaikkia naisia syvästi.

Bobbi voitti urheiluautoilla ajettavan FIA:n GT-sarjan mestaruuden vuonna 2003. Valsecchi voitti formulasarja GP2:n mestaruuden vuonna 2012.