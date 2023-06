F1-tuomio: Kissa pöydälle – Valtteri Bottas on ajautunut todella noloon tilanteeseen

F1-tuomiossa perataan Barcelonan GP:n puhuttavimmat käänteet. Kisa päättyi Max Verstappenin voittoon. Valtteri Bottas oli 19:s. Raadissa ovat toimittajat Janne Oivio, Nico Hartikainen ja Tatu Myllykoski.

Janne Oivio

Tähti

Lewis Hamilton nautti varmasti ajamisesta. Mercedeksen päivitykset otettiin vasta hiljattain käyttöön, mutta kisanopeus oli jo nyt erinomaista. Eritoten Ferrari on jäämässä jälkeen. Rohkaisevaa Hamiltonille oli varmasti myös se, miten kauaksi taakse Aston Martin jäi. Hamiltonista alkaa taas kuoriutua aggressiivinen rataleijona. Asiallista!

Hamilton riemuitsi täysin rinnoin kakkossijasta.

Puheenaihe

Mercedeksen vauhti paranee. Toinen ja kolmas sija Espanjassa ovat todella lupaavia, koska hyvä suoritus Barcelonassa indikoi perinteisesti hyvää kisavauhtia muilla radoilla. Auto on kuin McLarenin vastakohta: aika-ajossa vaatimaton, mutta kisavauhdissa erinomainen. Kaukana Red Bullista, tietysti.

Moka

Lando Norris sai huonon lähdön ja jäi pussiin toisessa mutkassa. Kolari Lewis Hamiltonin kanssa oli varomattomuuden tulosta. Kolarilla tai ilman, McLarenin kisavauhti on kaukana aika-ajonopeudesta. Se on nähty aiemminkin tällä kaudella. Tallilla on takamatkaa juuri nyt viimeisistä pistesijoista kisaamiseenkin.

Päänahka

Guanyu Zhou otti kaksi tärkeää pistettä Alfa Romeolle. Kiinalainen ajoi tasaisen varmasti. Zhou on viime kilpailuissa osoittanut olevansa Valtteri Bottaksen veroinen. Alfalla ei voida puhua enää ykkös- ja kakkoskuskista. Bottaksen pitää ravistella itsensä ja autonsa liikkeelle.

Yllätys

Ferrari hyytyy entistä pahemmin kisa kisalta. Charles Leclerc körötteli murheellisesti pistesijojen ulkopuolella sen sijaan, että olisi pystynyt naputtelemaan ennalta hitaampien ohi. Carlos Sainz romahti kakkossijalta viidenneksi. Italialaistallin tilanne on murheellinen. Se on romahtanut MM-sarjan neljänneksi, eikä taistele enää voitoista. Surkeaa!

Nico Hartikainen

Tähti

George Russell kuittasi täysin penkin alle menneen aika-ajopettymyksen varsin vakuuttavasti sunnuntaina. Lähtöruutu oli vaatimaton 12:s, mutta ruutulipulle brittikuski kaahasi kolmantena. Vakuuttava lähtö kruunasi päivän.

Puheenaihe

Ferrari voi suunnata katseen jo kauteen 2025, sillä sen verran heikosti tallilla menee taas. Carlos Sainz tuuritti aika-ajoissa kakkosruutuun, mutta kisassa ohi menivät molemmat Mersut ja Sergio Perez. Charles Leclercin vauhti tänä viikonloppuna toi enemmän mieleen F2:n kuin F1:n.

Carlos Sainz ja Sergio Perez mittelivät Barcelonassa.

Moka

Yuki Tsunodan periksiantamattomuus maksoi tänään pistesijan. Jätti tiukassa väännössä Fian mielestä liian vähän tilaa Guanyu Zhoulle, joka joutui väistämään välttääkseen kolarin. Aikasakon takia Tsunoda putosi pistesijan ulkopuolelle, kun tilaa antamalla olisi saanut mukaan edes yhden pisteen.

Päänahka

Guanyu Zhou suorastaan murskasi Valtteri Bottaksen. Kiinalainen ylsi aika-ajoissa kakkososioon ja otti kisasta kaksi pistettä. ”Vale” oli kisassa toiseksi viimeinen. MM-pisteitä molemmilla on neljä, mutta aika-ajot ovat menneet vielä Bottakselle 4–3. Heikosti menee suomalaisella!

Yllätys

Red Bull on voittanut kaikki kauden kisat yli 20 sekunnin erolla seuraavaksi parhaaseen talliin, jos turva-autojonossa päättynyttä Australiaa ei huomioida. 20 sekuntia on aivan jäätävä aika, kun otetaan huomioon että energiajuomatallin kuskit vielä himmailevat puolet kisasta.

Tatu Myllykoski

Tähti

Lewis Hamilton suitsutti Mercedeksen panosta ”megatyöksi” ja oli silminnähden onnessaan kakkostilastaan, eikä ihme. Saksalaistalli pyyhkäisi valmistajien MM-pisteissä kakkoseksi ohi Aston Martinin. Sarja kaipaa väkevää Mercedestä.

Puheenaihe

Kissat eivätkä edes koirat löydä tämän kauden F1:stä kovin kiehtovia puheenaiheita. Verstappen suhtautui voittoonsa kuin onnistuneeseen uloshengitykseen. Täytyy toivoa, että edes Mercedeksen kaksikon huhuttu välirikko alkaisi ottaa kunnolla kierroksia.

Moka

Selostaja Niki Juusela kehaisi Bottasta siitä, että tämä auttoi tallikaveriaan Guanyu Zhouta venymään kymmenen parhaan joukkoon. Asia on kiusallinen Bottaksen kannalta. Harva odotti Bottaksesta kokemattoman kiinalaiskuskin uskollista aseenkantajaa. Herätys!

Valtteri Bottas ei ole elämänsä vauhdissa.

Päänahka

Paljon parjattu Lance Stroll kellisti tallikaverinsa Fernando Alonson ensimmäisen kerran tällä kaudella. Alonso oli turhautunut kilpailun jälkeen. Vauhti ei ollut espanjalaisen mukaan sellaista, että hänen olisi kannattanut lähteä haastamaan nuorempaa kollegaansa sen enempää.

Yllätys

Mervi Kallio haastatteli tällä kertaa jalkapallon brassitähteä Neymaria. Tämä kertoi tulleensa katsomaan ystävänsä Hamiltonin edesottamuksia. Kalliolta sikäli harvinainen temppu, ettei Neymar esiinny kovinkaan usein englanninkielisissä haastatteluissa.