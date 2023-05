Kommentti: Karmiva fakta sen todistaa – tämä mies on armoton rasite F1:n uudelle super­tallille

Aston Martin on täysin Fernando Alonson varassa. Ilman kahta kovaa kuskia sen on turha haaveilla suurtallin asemasta, kirjoittaa Janne Oivio.

Lance Stroll on saanut alleen huippuauton, mutta vauhti ei ole huippuluokkaa.

Monaco sen lopullisesti todisti: Lance Strollin paikka ei ole F1:n huipputallissa. Aston Martinin toinen kuljettaja on jäänyt vielä odotettuakin pahemmin tallikaverinsa jalkoihin, eikä se voi olla näkymättä tallin sisällä.

Fernando Alonson värvääminen Alpinelta Aston Martinille herätti valtavasti kohua, kun sopimus julkistettiin viime kesänä. Huippunopea kaksinkertainen maailmanmestari on sekä äärimmäisen suorapuheinen että erityisen armoton kilpailija.

Olisiko hän sopiva juuri Aston Martinille, asiantuntijat pohtivat.

Epäilyt eivät johtuneet Alonson nopeudesta, vaan tallin sisäisestä asetelmasta. Aston Martinin pääomistaja on kanadalainen miljardööri Lawrence Stroll. Hän rahoitti poikansa Lancen moottoriurheilu-uraa avokätisesti aina F1-sarjaan saakka. Lopulta isä-Stroll päätti ostaa Racing Point -tallin ja muutti sen nimeksi Aston Martin omistamansa superautomerkin mukaan.

Ensimmäinen värväys talliin oli luonnollisesti oma poika Lance, joka oli ajanut aiemmin kaksi kautta Williamsilla vaihtelevalla menestyksellä.

Kysymys oli, siis, että miten Alonso suhtautuisi sisäiseen kilpailutilanteeseen, jossa on selvästi tallikaveriaan nopeampi, mutta tällä olisi aina taattu paikka tiimissä?

Toistaiseksi yhteiselo Astonin nopealla autolla on sujunut ruusuisesti, kun se on noussut kisaamaan palkintosijoista.

Tai ainakin yksi autoista kisaa niistä.

Fernando Alonso on kuljettajien MM-pisteissä kolmantena.

Alonson sijoitusten sarja kauden kuudessa ensimmäisessä kisassa on huima, kun muistaa, miten ylivoimaisia Red Bullin kaksi autoa ovat: 3–3–3–4–3–2.

Entä Stroll? 6–keskeytys–4–7–12–keskeytys.

Kahdessa edellisessä osakilpailussa tallikaverusten välinen ero on ollut suorastaan julmaa seurattavaa. Monacon kapeilla kaduilla Stroll törmäili tuon tuosta ratavalleihin tai vastustajiin. Alonso takoi tasaisen varmaa työtä Max Verstappenin takana, ja olisi jopa voinut voittaa ilman tallin heikkoa taktikointia rengasvalinnoissa.

Ennen pitkää tallin sisällä tapahtuu leirijako ”alonsolaisten” ja ”strollilaisten” välillä, jos tilanne ei muutu. Sen on F1:n historia todistanut kerta toisensa jälkeen, kun tallin sisällä kuskien tasoero on niin suuri kuin nyt.

Ja Astonin sisällä tiedetään, millä toinen kuskeista on kisapaikkansa saanut.

The Racen asiantuntija Matt Beer tiivisti Astonin ongelman: se on tällä hetkellä yhden kuskin talli. Eri F1-sivujen kisa-arviossa on alettu kyseenalaistaa Strollin asemaa tallissa.

Isä-Stroll haluaa Astonin kisaavan voitoista ja jopa mestaruuksista. Kylmä fakta on, että vaikka mielikuvien mukaan Aston on aloittanut kauden upeasti ja Mercedes keskinkertaisesti, niin tallien välillä on eroa valmistajien MM-sarjassa vain pisteen verran.

Tämä johtuu siitä, että Mercedeksellä kaksi huippukuskia naputtaa tasaisen varmaa tulosta Astonia hitaammalla autolla. Ferrarikin on iskuetäisyydellä.

Lance Stroll on tässä kamppailussa pahin hidaste.

Kyse ei ole siitä, että hän olisi surkea F1-kuski. Hän on osoittanut taitonsa vuosien mittaan eikä ole sarjassa vain isänsä rahojen vuoksi. Silti on myös käynyt selväksi, ettei hänellä ole sellaista tasaista suoritusvarmuutta, jota lajin terävimmällä huipulla vaaditaan.

Lance Stroll on jäänyt tallikaverinsa varjoon.

Numerot sen osoittavat: Alonso on kerännyt peräti 77,5 prosenttia Aston Martinin tämän kauden MM-pisteistä.

Vielä tylympää: Stroll on vain kerran seitsemän kauden mittaisella urallaan kerännyt tallikaveriaan enemmän MM-pisteitä. Silloin tallikaverina oli umpisurkea venäläinen Sergei Sirotkin.

Nyt on miljardööri-isällä mietinnän paikka. Pojan tappiot tallin sisällä Sergio Perezille ja Sebastian Vettelille oli helppo kuitata, kun talli ei kisannut kullasta ja kunniasta. Ei enää.

Lawrence Stroll on investoinut Aston Martinin kehittämiseen satoja miljoonia. Uusi, Silverstonen lähistölle avattu pääkonttori ja tehdas tuovat aivan uudenlaiset menestyseväät.

Vain se vaikein, kivuliain ratkaisu olisi enää tehtävä. Aston Martin tarvitsee toisen huippukuljettajan. Siihen isällä riittävät rahat, vaikka joku sopimus pitäisi rikkoa.

Joskus kasvattajana on oltava ankara. Jos Lance Stroll todella on huipputason F1-kuski, kuten Lawrence kiven kovaa joka käänteessä painottaa, hän löytää ottajan muualta. Isän ja pojan riippuvuussuhde on aika katkaista.