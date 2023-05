Ferrarin tähdeltä Charles Leclerciltä kysyttiin kuuma kysymys Lewis Hamiltonista – löi lisää vettä hurjaan huhumyllyyn

Monacolaiskuskin kommentit saivat Hamiltonin naurahtamaan.

Siirtyykö Mercedeksen Lewis Hamilton Ferrarille? Koville kierroksille lähtenyt huhu on ollut formula ykkösten kuumin puheenaihe viime aikoina.

Ferrarilla kurvaileva Charles Leclerc ei varsinaisesti sammuttanut villiä huhua, päinvastoin.

Leclerc oli Monacon GP:n lehdistötilaisuudessa yhdessä useamman kuskin kanssa, muun muassa Hamiltonin, kun häneltä kysyttiin mitä hän odottaa tulevalta tallikaveriltaan.

– Terve Lewis, monacolainen sanoi purskahtaen samalla nauruun ja loi katseen 38-vuotiaaseen brittikuskiin.

Leclercin kommentti sai Hamiltonin kasvoille leveän hymyn. Myös Valtteri Bottasta myhäilytti.

Alex Albon (vas.), Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Charles Leclerc ja Valtteri Bottas pääsivät hekottelemaan.

Sen jälkeen Leclerc vakavoitui ja totesi, että Ferrari-kuskin pitää olla nopea.

– Mutta en tarkoita, etteikö nykyinen tallikaverini olisi nopea. Carlos (Sainz, nykyinen tallikaveri) on äärimmäisen nopea kuljettaja, mutta minä en tee päätöksiä, 25-vuotias ratinkääntäjä sanoi.

Sen jälkeen Leclerciltä kysyttiin suoraan toivottaisiko hän Hamiltonin tervetulleeksi Ferrarille.

– Jos sanon kyllä, se päätyy kaikkien lehtien otsikoihin.

– Mutta Lewis on uskomaton kuljettaja ja saavuttanut mielettömän paljon, joten uskon, että kaikki kuskit haluaisivat hänet tallikaverikseen. Häneltä voi oppia niin paljon.

Leclerc kuitenkin huomautti vielä lopuksi olevansa tyytyväinen yhteistyöhön Sainzin kanssa.

Legendaarinen Monacon GP kaasutellaan tänä viikonloppuna.

Leclercin ja Ferrarin kausi on alkanut nihkeästi. Leclerc on MM-sarjassa vasta seitsemäntenä 34 pisteellään. Tallikaveri Sainz on kaksi pykälää ylempänä 44 pinnalla.

Valmistajien MM-sarjassa Ferrari on vasta neljäntenä.