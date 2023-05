Ystävä kertoo: Tällainen karting-isä Kimi Räikkönen on

Toni Vilander kertoo Kimi Räikkösen arjen pyörivän perheen ympärillä.

F1-legenda Kimi Räikkösen 8-vuotias Robin-poika on innokas ratinkääntäjä. Mutta minkälainen karting-isä 43-vuotias Räikkönen on?

Räikkösen hyvä ystävä Toni Vilander kertoi Hanaa!-podcastissa vaihtavansa entisen formulakuskin kanssa kuulumisia aina silloin tällöin. Vilanderin mukaan Räikköselle kuuluu hyvää.

– Kimi on hyvin perhekeskeinen. Robin on hyvin innokas kartingmies. Kimi on määrätietoinen, mutta aika realistinen isä kautta mekaanikko, Vilander kuvaili.

Vilander kertoi näkevänsä ystäväänsä muutaman kerran vuodessa. Kesäisin he ajavat kartingia ja tapaavat myös joulun aikaan.

– (Kimin) arki pyörii aika paljon perheen ja lasten ympärillä, mikä on tietysti hieno nähdä. Mun mielestä siellä on kaikki ihan mallillaan.

Räikkösen F1-ura päättyi joulukuussa 2021 Alfa Romeolla. Viimeisen vuoden aikana Räikkönen on nähty muutaman kerran lähtöviivalla Nascar-auton ratissa.

Viaplayn F1-asiantuntijanakin tunnettu Vilander kertoi Räikkösen olevan kyllä innostunut Nascarista, mutta ei uskonut ystävänsä haluavan ottaa liikaa kisoja ohjelmaansa pitkän F1-uran jälkeen.

– Se on ollut vapauttavaakin myös, kun kalenteri ei ole kokoajan se mikä määrää. Ei ole päivän fiiliksestä kiinni mitä haluaisi tehdä, vaan se on mentävä.

– Kimi varmasti nauttii, jos ei suoraan eläke, mutta vapaammasta elämästä.