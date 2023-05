Yksityiskohta hulppeassa autotallissa saa Mika Häkkisen vaikeaksi Viaplaylla: ”Ei viitsi hirveästi mainita”

Mika Häkkisen autotallista löytyy uskomattomia asioita.

F1-legenda Mika Häkkinen esittelee Ranskan-asuntonsa aarteita Viaplayn uudessa haastattelusarjassa Lähikuvassa: Mika Häkkinen. Perjantaina julkaistun avausosan alussa vilahtaa nopeasti Häkkisen, 54, hulppea château, herraskartano, jonka pihaa vartioi leijonapatsas.

Sitten nähdään vilaus kummallisesta, 1800-luvun tyyliin tehdystä maalauksesta, jossa Häkkinen itse poseeraa vanhan ajan sotisovassa.

Varsinaisesti ensimmäisen jakson teemana on kuitenkin tutustuminen Häkkisen autotalliin. ”Häkä” aloittaa esittelemällä säästämiään kilpailukypäriä. Niihin on kirjailtu tupakkasponsorien, kuten Westin ja Marlboron mainoksia. Yhdestä kypärästä körssireklaami kuitenkin uupuu.

– Määrätyissä maissa ei saanut mainostaa määrättyä tuotetta. Ei viitsi sitä hirveästi mainita tässä, Häkkinen sanoo puoliääneen Viaplaylle.

Seuraavaksi nähdään Häkkisen omistama upea McLarenin moottoripyörä, jonka hän sai hyväntekeväisyysjärjestöltä lahjaksi vuonna 2004. Pyörän vaiheet ovat sittemmin olleet värikkäät.

– Ajelin sillä vähän aikaa Monacossa. Kaaduin bussipysäkin edessä 40:n vauhdista. Arvaa hävettikö? Ihmiset naureskeli. Ajattelin, että nyt riitti. Myin sen pois. Muutama vuosi myöhemmin näin tämän kaupassa, ja ostin takaisin. Tässä on historiaa, ja tämä on upea moottoripyörä. Käyn tällä joskus pörräämässä, mutta aika harvoin, Häkkinen kertoo.

Moottoripyörän jälkeen isäntä esittelee kirjavan kokoelman tavaraa. On yksipyöräisiä, samuraimiekkoja, vanhoja Nokian puhelimia, tulipalossa ”kärähtäneitä” palkintoja sekä videokasetti McLarenin entisen tallipäällikön Ron Dennisin 50-vuotissyntymäpäiviltä.

Yhtäkkiä kuviin tupsahtaa McLarenin F1-auto vuodelta 2001. Häkkinen ajoi sillä viimeisellä formulakaudellaan ja voitti Indianapolisissa sekä Silverstonessa. Auto on vanha kunnon hopeanuoli, jossa lukee Mika isolla takasiivessä ja kyljessä.

Nykyautoista MP4-16 eroaa muun muassa siinä, että sitä tankattiin kesken kisojen (”Tankki täyteen, uudet renkaat ja hanaa.”) Lisäksi sen ratti on paljon nykyistä yksinkertaisempi.

– Huima kilpa-auto. Ärräpäitä on tullut sanottua ratissa, mutta iloakin koettua. Maailmanmestaruutta ei harmin paikka tällä autolla tullut, mutta hyviä skaboja, Häkkinen tunnelmoi.

– Mutkassa hävittyä puoltatoista sekunnin kymmenystä tuli aikoinaan murehdittua. Se ei ole paljoa, kun mitataan meidän elämämme aikaa. Olikohan se sen väärti?

Häkkisen autotallissa on F1-auto. Mervi Kallio (oik.) haastattelee.

F1-auton vieressä autotallissa on McLarenin B1-urheiluauton prototyyppi, jolla on tehty nopeustestejä. Hiilikuituista prototyyppiä ei ole maailmassa montaa kappaletta. Häkkinen hankki tyylikkään mustan kilpurin noin 10 vuotta sitten.

Kartanon pihalla on vielä pari herkkuautoa lisää. Toinen on amerikanrauta, jota on käytetty suomalaisen tv-ohjelman kuvauksissa. Esimerkiksi Lauri Tähkä, Paula Koivuniemi ja Jari Sillanpää ovat kirjoittaneet nimensä konepeltiin.

– Tarjouksia vain, jos haluaa sen, Häkkinen sanoo.

Jenkkiraudan vieressä on vielä McLarenin huima Senna-niminen rata-auto, jonka moottori murisee nautittavasti Häkkisen kaasujalan ohjaamana.

– Ei muuta ku hanaa kato! Häkkinen fiilistelee.