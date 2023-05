Jennie Gow kertoi karmeasta kokemuksestaan.

Toimittaja Jennie Gow on tuttu näky F1-varikoilla, ja tuttu myös suomalaisyleisöille. BBC:n toimittaja on ollut mukana usealla tuotantokaudella Netflixin suosikkisarjassa Drive To Survive.

Gow joutui kuitenkin taannoin pistämään työt tauolle, sillä hän kärsi vakavan sairauskohtauksen. Toimittaja kertoi asiasta BBC:llä tällä viikolla.

45-vuotias Gow kertoi alkaneensa ensin kärsiä voimakkaasta ja pahasta yskästä. Se ei liittynyt koronaan.

Eräänä päivänä hänen aviomiehensä löysi hänet kylpyhuoneen lattialle romahtaneena. Miehen yritykset saada Gow reagoimaan tai puhumaan olivat tuloksettomia.

– Se oli elämäni kamalin hetki, aviomies Jamie Coley kertoi.

Pariskunnan kuusivuotias tytärkin auttoi äitiään asettamalla tyynyjä tämän pään alle, kun tämä virui kylpyhuoneen lattialla. Tytär riensi myös hakemaan isälle puhelimen, jotta tämä voisi soittaa ensiapuun.

Sairauskohtauksen aiheutti veritulppa, joka kulki kaulavaltimoa pitkin ja aiheutti myöhemmin repeämän. Gow’n paha yskä puolestaan johti verisuonen repeämään samaan aikaan.

Veritulppa poistettiin onnistuneesti sairaalassa.

Vahinkoa oli kuitenkin ehtinyt jo tapahtua. Veritulppa ehti vaikuttaa aivojen puhetta hallinnoivaan osaan.

– Yksi hoitajista sai minut viimein puhumaan – ärsyttämällä minua. Hän sai minut suuttumaan, Gow kuvaili kokemuksiaan.

– Kroppani oikea puoli on yhä puutunut. Makuaistini on hävinnyt, ja väsyn todella nopeasti. Ääneni onneksi on parantumaan päin.

– Aion palata vahvempana kuin koskaan.

Gow vakuutti samalla tekevänsä kaikkensa kuntoutuakseen ja pystyäkseen palaamaan hommiin. Taannoin hän jakoi Instagramista jo kuvan, jossa hän oli käymässä extreme e -moottoriurheilusarjan tapahtumassa.