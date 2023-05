F1-pomo puhui polleita: ”Tuleva maailmanmestari”

McLarenilla povataan Oscar Piastrille mestarillista tulevaisuutta.

Vuosi sitten F1:n kulisseissa alkoi hurja vääntö kuljettajalahjakkuus Oscar Piastrista. Alpinen akatemian kasvatti oli voittanut F2:n mestaruuden kaudella 2021 ja oli vain ajan kysymys, että Piastri saisi tilaisuutensa kuninkuusluokassa.

Alpine yritti kuitenkin pitää kiinni tähtinimestään Fernando Alonsosta sekä tallin omasta suosikista Esteban Oconista. Alonson pitkäksi venyneet sopimusneuvottelut avasivat oven raolleen niin, että McLaren pystyi tekemään nuorelle talentille kovan tarjouksen.

Kun Alonso päättikin siirtyä Aston Martinille, Alpine yritti pitää Piastrista väkisin kiinni. Se ei enää onnistunut.

Nyt australialainen ajaa tulokaskauttaan McLarenilla. Neljä MM-pistettä viidestä osakilpailusta ei ole huima saalis, mutta ei liioin ole McLarenin tämän kauden F1-ajokkikaan.

Vaikka tulokset eivät ole päätä huimanneet, puhuu McLarenin pomo Zak Brown suuria suojatistaan. Jos perinteisesti suurlahjakkuuksia pyritään suojelemaan paineilta pitämällä odotukset maltillisina, Brownin linja tuntuu päinvastaiselta.

– Hän on tehnyt meihin todella suuren vaikutuksen. Hän on todella keskittynyt, eikä tee isoja virheitä. Juuri nyt näyttää siltä, että meillä on käsissämme tuleva maailmanmestari, Brown latasi Autosportille.

– Meidän pitää vain pystyä tarjoamaan hänelle nopeampi auto.

McLaren ajaa tällä hetkellä F1:n sankassa keskikastissa neljän nopeimman tallin takana. Sen toinen kuljettaja, Lando Norris, on noussut viime kausien aikana lajin tähtikaartiin.

Norris kehui jo alkukaudella, että Piastri pani hänet kovilla aika-ajoissa ja kisoissa. Samalla britti totesi, että paine takaa oli kovempaa nyt kuin aiemmin – jolloin ratissa oli moninkertainen kisavoittaja Daniel Ricciardo.

Ricciardo joutui jättämään McLarenin muhkea eroraha taskussaan sen jälkeen kun brittitalli onnistui kaappaamaan Piastrin.

Brown onkin enemmän kuin innoissaan kuljettajistaan.

– Lando ja Oscar on paras kuskikaksikko, jonka saatan kuvitella. Oscar on tehnyt upeaa työtä, ja ajaa kierrosaikoja täysin rinta-rinnan Landon kanssa.