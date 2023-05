Italialaislähde: Valtteri Bottas tyrkyllä huippupestiin

Audi haluaa pitää Valtteri Bottaksen tallissa.

Sauber-tallille on luvassa kiinnostavia vuosia.

Sauberin F1-autoja ajatetaan parhaillaan Alfa Romeon nimellä. Näköpiirissä on isoja muutoksia, sillä sponsoriyhteistyö päättyy tämän kauden jälkeen.

Saksalainen autojätti Audi aikoo liittyä sarjaan kaudeksi 2026 ja olla siinä mukana voimanlähteiden valmistajana. Audi taannoin ison siivun Sauber-tallista.

Sauberin ja Audin yhteiselosta odotetaan tulevina vuosina menestyksekästä. Audi aikoo tiettävästi investoida hankkeeseen tuntuvasti.

Italialaisen Formulapassion-sivusto kertoo, että Audi haluaa kuskikaksikokseen yhdistelmän, jossa on kokemusta ja nuoruutta. Tiettävästi myös se haluaa, että ainakin yksi kuljettaja on saksalainen.

Aiemmin Audille avautuvaan pestiin ja sen konkarin rooliin on liitetty mm. Carlos Sainz ja jo uransa lopettanut Sebastian Vettel.

Formulapassionin mukaan Valtteri Bottas on myös vahva vaihtoehto. Hän ajaa tallissa tälläkin hetkellä.

33-vuotias nastolalainen on sanonut aiemmin, että hänellä ei ole suunnitelmia lopettaa F1:ssä lähiaikoina. Hänen sopimuksensa Sauberin kanssa kattaa vielä ensi kauden.

– Minulla on varmasti vielä useita vuosia jäljellä F1:ssä. Olen nuori joihinkin kuskeihin verrattuna: 33-vuotias. En usko F1-urani päättyvän lähitulevaisuudessa. Uskon, että ajotaitoni ovat yhä tallella. Teen kovasti töitä tallin kanssa, Bottas sanoi taannoin Beyond The Grid -podcastissa.

Vuoden tauon jälkeen Bottaksen asianhoitotiimissä on taas tuttu mies: Mercedeksen tallipomo Toto Wolff.

Wolff luotsasi Bottaksen uraa ennen suomalaisen F1-pestiä ja oli hänen tallipomonsa viiden kauden ajan Mercedeksellä. Bottas kertoi, että Wolff on taannoin liittynyt uudestaan hänen managerikseen.

Saksalaisen paluusta taustatiimiin ja hänen laajasta kontaktiverkostostaan on tuskin ainakaan haittaa Bottaksen tulevaisuudelle.

Bottas katsoo Sauberin tulevaisuuteen innostuneena. Kun Audi on mukana, Sauberista tulee yksi sarjan harvoista talleista, joilla on suora yhteys voimanlähteenvalmistajaan. Muut samassa asemassa olevat ovat Mercedes, Ferrari, Red Bull ja Alpine.

– On todella kiinnostavaa koko tallille ja yhtiölle, mitä täällä juuri nyt tapahtuu. Jos F1:ssä haluaa voittaa, silloin on lähes pakko olla valmistajatallissa.