Eddie Jordanilta tiukka viesti Lewis Hamiltonille – ”On aika lähteä”

Konkarin on aika lähteä Mercedekseltä, Jordan vaatii.

Mercedeksen F1-kausi on alkanut jälleen toivottua heikommin. Tallin oli tarkoitus tuoda merkittäviä päivityksiä autoonsa ensi viikonloppuna Imolassa.

Mercedeksen vauhti jää ainakin toistaiseksi arvoitukseksi, koska Imolan F1-osakilpailu on peruutettu.

Lue lisää: Sää muuttui hengenvaaralliseksi – F1-kisa peruttiin!

Ero Red Bulliin on joka tapauksessa käynyt lähes mahdottomaksi kuroa kiinni. Se on saanut monet pohtimaan seitsenkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin tulevaisuutta.

Pitkäaikainen F1-tallipomo, nykyinen kommentaattori Eddie Jordan uskoo, että 38-vuotiaan olisi korkea aika etsiä itselleen uusi työnantaja.

– On aika lähteä Mercedekseltä, Lewis. Sinun on korkea aika löytää itsesi uudelleen jossain muualla, Jordan sanoi Formula For Success -podcastissa.

Hamilton on pitkällä F1-urallaan edustanut vain kahta tallia: Mercedestä ja McLarenia. McLarenilla hän ajoi vuosina 2007–12.

– Huoleni on, että Lewisin pitää löytää jotain uutta, jotta hän saa ajofiiliksensä pidettyä kunnossa. Hänen pitää vaihtaa tallia – aivan kuin silloin, kun tilanne ajautui vaikeaksi McLarenilla.

Hamiltonin hallussa on F1:n voittoennätys, mutta viime kaudella kisavoittoja ei tullut ainuttakaan. Mercedeksen ainoan voiton otti hänen tallikaverinsa George Russell.

Russellin kohdalla Jordan myöntää olleensa väärässä. Ennen brittikuskin siirtymistä Williamsilta Mercedekselle Jordan sanoo olleensa varma, että siirto olisi floppi.

– Näin hänet Williamsin ratissa ja mietin, että ihanko tosissaan Mercedes aikoo hänet hankkia? Mutta hän on osoittanut minut täysin vääräksi. Täydet pisteet hänelle. En koskaan olisi uskonut, että hän olisi näin nopea, puhumattakaan siitä, että hän löisi Lewisin.