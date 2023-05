F1-sisäpiiriläiseltä koruton viesti Red Bullin ylivoimasta

Stefano Domenicalin mukaan muiden on syytä parantaa omia tekemisiään.

Red Bull on edellä, muut perässä.

Kuluva F1-kausi on ollut täyttä Red Bullin ylivoimaa.

Talli on ajanut voittoon jokaisessa kilpailussa. Max Verstappen ja Sergio Perez hallitsevat MM-sarjaa ylivoimaisesti.

Red Bull oli ylivoimainen jo viime kaudella. Nyt F1-piireissä on herännyt pelko, että sarjan viime vuosina saavuttama valtava suosionnousu uhkaa hiipua, jos Red Bullien vauhtia ei hillitä tavalla tai toisella.

F1:n historian valtaapitävät ovat aika ajoin rukanneet sääntöjä lennosta tavalla, joka on hillinnyt isoimman teknisen ylivoiman löytäneiden tallien menoa.

Yleinen tapa se ei kuitenkaan ole ollut.

F1:n johtaja Stefano Domenicali sanoikin, että muiden on turha rutista. Sen sijaan heidän pitää kääriä hihansa.

– Tänä vuonna on myönnettävä totuus: Red Bull teki parempaa työtä kuin muut. Se on fakta. Olisi silti väärin sanoa, että mestaruudet olisi jo jaettu, Domenicali sanoi Financial Timesille Racingnews-sivuston mukaan.

Sääntöuudistuksia tai -mullistuksia on turha odottaa. F1-sarja otti vasta käyttöön uuden aikakauden maaefektisäännöt kaudeksi 2022.

– Emme voi tulla väliin ja vaikuttaa tallien suorituskykyyn. Olen varma, että toimenpiteet taloussääntöjen kiristämiseksi auttavat kiristämään kilpailua myös teknisellä puolella.

Red Bull sai kesken viime kauden rangaistuksen kulukaton rikkomisesta vuonna 2021. Red Bullille sallittua aikaa tuulitunnelitestaamiseen rajoitettiin merkittävästi osana rangaistusta.

Rajoituksen uskotaan puraisevan tallia kauden edetessä sekä liittyen ensi kauden auton suunnitteluun.

Seuraava osakilpailu ajetaan tulevana viikonloppuna Italiassa Imolan radalla.