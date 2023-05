Mika Häkkistä ei tunnistettu isokenkäisten illallisella – siitä seurasi todella kiusallinen hetki

Mika Häkkinen päätyi todella noloon tilanteeseen, kertoo The Times.

Mika Häkkinen, 54, on F1-legenda.

Ison saksalaislehden Bildin entinen päätoimittaja ja mediavaikuttaja Kai Diekmann, 58, on tavannut elämässään paljon julkisuudesta tunnettuja henkilöitä, kuten presidenttejä ja viihdemaailman tähtiä.

Saksalainen Diekmann on päässyt vuosien varrella paikkoihin, joihin monella ei ole asiaa. The Times -lehti on nyt tehnyt jutun Diekmannin vaiheikkaasta elämästä. Siinä viitataan myös Diekmannin kirjaan Ich war Bild.

The Timesin juttu sisältää kertomuksen nolohkosta hetkestä, joka liittyy F1-sarjan kaksinkertaiseen maailmanmestariin Mika Häkkiseen.

The Times kertoo jutussaan, että Diekmann oli erään kerran kutsuttu saksalaisvalmistaja Mercedes-Benzin F1-tallin vieraaksi Brasilian Sao Pauloon F1-kilpailua katsomaan.

Illallisella hänelle oli esitelty Mercedes-Benzin kuljettaja. Diekmann oli itsekseen ajatellut, että kuljettajan kutsuminen mukaan syömään oli hurmaavaa.

Päivän ja illan riennoista väsähdettyään Diekmann ilmaisi kuljettajalle, että hän on nyt valmis kuljetettavaksi hotellille.

Tuo kuljettaja katsoi Diekmannia epäuskoisena. Kuljettaja oli F1:n kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen.

Kai Diekmann on pitkän linjan mediavaikuttaja.

Jutusta ei käy ilmi, että tarkoitettiinko The Timesin mainitsemalla Mercedes-Benzin F1-tallilla Häkkisen, 54, aktiiviaikojen McLaren-Mercedes-tallia vai sittemmin uudelleenperustettua Mercedeksen omaa tehdastallia.

On mahdollista, että Häkkinen on ollut myös Mercedes-tallin vieraana illallisella aktiivisen kilpakuljettajanuransa jälkeen.

Maailmanmestaruutensa Häkkinen voitti nimenomaan McLaren-Mercedeksellä vuosina 1998 ja 1999. Hän lähti sapattivapaalle F1-sarjasta kauden 2001 jälkeen, mutta ei ole sen jälkeen koskaan palannut autourheilun kuninkuusluokkaan kilpakuljettajana.

Lue lisää: Mika Häkkistä höykytettiin surutta McLarenilla – dokumentti paljastaa rajun turhautumisen suomalaiseen: ”Vika aivoissa”

Häkkinen testasi McLarenin F1-ajokkia vielä vuonna 2006, mutta tuo kokemus ei johtanut paluuseen.

DTM-sarjassa Häkkinen kisasi Mercedes-Benzillä vuosina 2005–2007 ja ylsi pariin osakilpailuvoittoon. DTM-jakson jälkeen hän hiljalleen vetäytyi ammattimaisesta kilpa-autoilusta.