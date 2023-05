Kimi Räikkösen ex-pomo paljasti – näin suomalainen äksyili talliradiossa

Tallimanageri kertoo, kuinka Kimi Räikkönen kiroili radioon ja paljastaa myös formulakuskin yhden erikoisen pyynnön.

Sauberin tallimanageri Beat Zehnder paljastaa mieleenpainuvimmat muistonsa F1-tähti Kimi Räikkösestä.

”Jäämies” edusti Sauberia vuonna 2001 ja vuosina 2019–21, jolloin tallin nimi oli Alfa Romeo. Sauberin managerin ja F1-mestarin välille muodostui vahva luottamus ja avoin ystävyyssuhde.

Kenties molemminpuolisen ymmärryksen ansiosta Zehnder ei koskaan suhtautunut kielteisesti Räikkösen toisinaan kärkkääseen tyyliin puhua tallin radioon kilpailujen aikana.

– Kimi on silloin työn teossa, kun hän on radiossa kovaääninen, huokailee ja kiroilee! Silloin taas tietää, että Kimi on menetetty, kun hän rauhoittuu, Zehnder nauroi Motorsport-totalin haastattelussa.

Zehnder kuvailee, kuinka älykäs Räikkönen oli. Hän sanoo, että kuski tiesi toisinaan autonsa teknologiset asiat paremmin kuin muut tallin työntekijät.

Kerran Räikkönen sanoi radioon, että autossa on jotain vikana. Tallitiimi totesi selvittävänsä asian, mihin Räikkönen vastasi:

– Katsokaa nopeammin!

Tiimi totesi tarkistuksen jälkeen, että auto on kunnossa. Räikkönen kuitenkin totesi uudestaan parin kierroksen jälkeen, että autossa todella on jotain vikaa.

Hän käski työntekijöitä tarkistamaan tilanteen. Tiimi vastasi yhä, että kaikki on kunnossa.

Sitten auton etusiipi lensi ryteikköön muutaman kierroksen jälkeen.

– Emme huomanneet sitä datassa. Hän oli oikeassa, Zehnder kertoo.

Zehnderin mieleen muistuu myös erikoinen pyyntö, jonka Räikkönen esitti hänelle. Kysymys kuvastaa, miten paljon Räikkönen vihasi matkustamista.

– Hän olisi halunnut formulaykköset aivan hänen ovensa eteen 20 metrin päähän, jotta hän voisi kävellä paikalle!

43-vuotias eläköitynyt formulakuski voitti F1-maailmanmestaruuden vuonna 2007 Ferrarin tallissa. Hän edusti uransa aikana Alfa Romeon lisäksi Lotusta, Ferraria ja McLarenia.