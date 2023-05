Ei voi olla totta! F1-kisassa sekoiltiin taas karmealla tavalla

Karmea onnettomuus oli lähellä toisessa F1-kisassa putkeen.

Viikko sitten ajetun Azerbaidzhanin GP:n kalkkiviivoilla todistettiin karmeaa vaaratilannetta, kun valokuvaajat ja toimitsijat päästettiin varikkosuoralle, vaikka kisa oli vielä käynnissä – ja Esteban Ocon tulossa varikolle.

Kovin paljon tarkemmaksi kulunvalvonta ei ollut ehtinyt viikossa kehittyä. Sunnuntai-illan Miamin GP:ssä nimittäin nähtiin jälleen vastaava sekoilu.

McLarenin Lando Norris kurvasi varikolle kisan 10. kierroksella. Miamin radan varikkosuoralle kurvataan tiukan mutkan kautta, joten suoralla ei ole näkyvyyttä varikolle tulijoihin.

Kun Norris sitten käänsi autonsa mutkasta varikolle, eteen avautui kauhistuttava näky.

Mieshenkilöltä näyttänyt kaveri saapasteli reppu olallaan kaikessa rauhassa varikkosuoran poikki aivan sen alkupäässä.

Hän ennätti onnekseen juuri ja juuri pois Norrisin alta. Jos hän olisi ollut liikkeellä noin 1,3 sekuntia myöhemmin, varikkosääntöjen sallimaa 80 kilometrin tuntinopeutta liikkunut F1-auto olisi tehnyt etusiivellään pahaa jälkeä.

Tapausta ei näytetty tv-lähetyksessä, mutta Norrisin auton Onboard-kamera paljasti hurjan vaaratilanteen.

Voit katsoa tilanteen täältä.

Miamin F1-kisa oli jälleen Red Bullin ylivoimaa. Voittoon ajoi yhdeksännestä ruudusta lähtenyt Max Verstappen ennen tallikaveriaan Sergio Pereziä. Fernando Alonso oli Aston Martinillaan kolmas.

F1-kautta on ajettu viisi kilpailua, neljässä Red Bull on ottanut kaksoisvoiton. Neljästä viidessä myös Alonso on ollut kolmas.