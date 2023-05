F1-tuomio: Tekikö nuori tähti elämänsä virheen? ”Voi pyhä sylvi”

F1-tuomiossa perataan Miamin osakilpailun kutkuttavimpia puheenaiheita.

Miamin F1-osakilpailu päättyi Max Verstappenin voittoon. Sergio Perez ajoi toiseksi ja Fernando Alonso kolmanneksi.

Tuomioon ottavat osaa Olli Kivioja, Tatu Myllykoski ja Aki-Petteri Pulkkinen.

Olli Kivioja

Tähti

Kuka olisi uskonut, että kauden viidenteen kisaan mennessä Fernando Alonson näkemiseen palkintopallilla olisi jo vähän kyllästynyt. Neljättä kertaa tällä kaudella ikinuori 41-vuotias jyräsi kolmanneksi. Kun Alonson eläimellistä ajamisen ja kilpailemisen riemua vertaa vaikka Kimi Räikkösen viimeisiin vuosiin F1-sarjassa, käy selväksi kuinka poikkeuksellisesta kuskista on kyse.

Puheenaihe

Miamissa puitteet ovat kunnossa, ja ainakin kisapäivänä upouuden ja kiistatta komean radan katsomot pullistelivat komeasti. Ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua ja viime vuoteen verrattuna kisaaminenkin oli parempaa, vaikka mitään autourheilun suurklassikkoa ei tänäkään vuonna nähty.

Miamissa kelpaa ajaa.

Moka

Hetken se unelma eli. Aika-ajoissa Valtteri Bottas väläytti ja ikuinen ongelma starttikin onnistui, mutta sen jälkeen kisa oli taas tuttua puurtamista. Viime kauden valopilkusta Alfa Romeosta on tullut ehkä F1-sirkuksen masentavin talli: Bottas ja Guanyu Zhou ajelevat sijoilla ynnä muut, käyvät ilmoittamassa kisan jälkeen että vaikeaa oli ja töitä on tehtävä ja jatkavat seuraavaan kohteeseen – eikä ketään juuri kiinnosta. Haisee siltä, että pikkutallissa on annettu jo periksi tämän kauden suhteen.

Päänahka

Keskikastin tasaisessa taistossa Alpine sai kaipaamansa draamattoman viikonlopun. Vaikka Pierre Gasly joutuikin lopussa taipumaan pari sijaa, on kuuden pisteen potti kelpo saldo. Tallipomo Otmar Szafnauerin verenpaine pääsi viimein tippumaan kahden viime kisan kammosähläyksen jälkeen.

Yllätys

Ferrarin ja Mercedeksen lannistava surkeus. Aika-ajoissa Mersut kyykkäsivät Lewis Hamiltonin johdolla komeasti, mutta kisassa Maranellon orit lässähtivät samaan masentavaan keskinkertaisuuteen suohon. Sen ymmärtää, että Red Bullit ovat tavoittamattomissa, mutta että veteraanikuski Fernando Alonso ja Aston Martinkin nöyryyttää suurtalleja viikonlopusta toiseen? Huhhuh.

Tatu Myllykoski

Tähti

Kisa eteni isä vastaan pojat -hengessä. Selvennettäköön, että Max Verstappen ja Sergio Perez olivat isiä ja muut lapsia. Ei uutta, mutta mainitsemisen arvoista kuitenkin. Mälsääkin. Isät sentään kisailivat hetken 48. kierroksella, mutta muutoin rataa kierrettiin sopuisasti. Kyse ei voi olla ainoastaan Red Bullin mahtavuudesta, vaan myös kilpailijoiden huonoudesta. Kerätkää itsenne, muut tallit.

Puheenaihe

Miamin varikolla oli F1-sirkukseen kuuluvaa tähtiloistoa. Viaplayn tv-lähetyksessä oli ennen kisaa sähköinen meininki, kun Mervi Kallio ja Ossi Oikarinen jututtivat mm. Roger Federeriä, Vin Dieseliä, Lindsey Vonnia sekä tietenkin Selänteitä. Ilmeet olivat iloisia ja jututkin lennokkaita.

Ossi Oikarinen (vas.) nauratti kolossaalista Vin Dieseliä.

Moka

Voi pyhä sylvi, että McLarenin viikonloppu oli karmiva. Sekä Lando Norris että Oscar Piastri karsiutuivat aika-ajon avausosiossa, eikä sunnuntai tarjonnut sen parempaa. Entisen suurtallin nykytila on surullinen, Hopeanuolesta on tullut Oranssi tylppä. Norrista, 23, saattaa kismittää viime vuonna solmittu, vuoteen 2025 ulottuva sopimus. Tekikö nuori britti elämänsä virheen?

Päänahka

Fernando Alonso on päänahattanut tallikamuaan Lance Strollia armotta koko kauden. Kanadalaisperijä on toki ajanut kelpo vauhtia alkuvuoden, mutta suurmestarin (tai Niki Juuselan sanoin: Hopeaselän) ja keskitason F1-kuljettajan ero näkyy karulla tavalla. Sunnuntain kolmossija oli hallittu veto espanjalaiselta.

Yllätys

Rap-artisti LL Cool J juonsi kuljettajat areenalle varsin edistyksellisellä tavalla. Hän piti lyhyen tunnelmannostatuspuheenvuoron ennen jokaista kuskia, ja taustalla musisoitiin herkän dramaattisesti. Show sai täystyrmäyksen, mitä ei voi pitää ihmeenä. ”Toivottavasti tämä ei toistu”, twiittasi Top Gearista tuttu tv-kasvo Jeremy Clarkson.

LL Cool J sai halauksen Lewis Hamiltonilta.

Aki-Petteri Pulkkinen

Tähti

Tuplaohitus, ylivoimainen voitto, selvästi nopein kierros, täydellinen kisan hallinta – normipäivä toimistolla Max Verstappenille. Tämä kaveri rikkoo tulevaisuudessa vielä kaikki mestaruus- ja voittoennätykset.

Puheenaihe

Vanha mestari Fernando Alonso löi espanjalaiskollegansa Carlos Sainzin tylysti. Alonso on löytänyt aivan uskomattoman vireen ennakolta selvästi kärkitalleja hitaamman auton ratista. Polarisoiva kuljettaja on sopiva valopilkku muuten ääritylsään F1-kauteen.

Fernando Alonso piti Carlos Sainzin takanaan.

Moka

Charles Leclerc näytti kisan alussa olevan matkalla todelliseen ohikisaan. Monacolainen tuskaili kauan Kevin Magnussenin perässä, mutta löi tämän lopulta. Lämpeni loppua kohti, mutta on koko Ferrarin tavoin kaukana parhaasta vireestään.

Päänahka

Brittiässä Lewis Hamilton näytti, miten konkarit ajavat kisan loppuhetkillä. Hamilton ohitti vain pari kierrosta ennen ruutulippua Ferrarin Charles Leclercin ja paranteli sijoituksiaan. Samalla Mercedes löi Ferrarin keskinäisessä kamppailussa.

Yllätys

Max Verstappen aloitti kilpailun kovalla renkaalla, ja tämä taktinen nyanssi oli isossa osassa kisan ratkaisun kannalta. Miten tähän ratkaisuun päätyivät vain Verstappen sekä Esteban Ocon?