Valtteri Bottas paljasti, miksi muutti tyyliään radikaalisti

Valtteri Bottas puhui podcastissa takatukastaan.

F1-kuski Valtteri Bottaksen kisakausi ei ole sujunut kirkkaimpien tähtien alla, mutta miehen 80-lukua henkivä tyyli on ihastuttanut formuloiden seuraajia jo pitkään.

Nastolalainen on jo jonkin aikaa suosinut näyttävää takatukkaa eli mullettia sekä sen kanssa yhteen sopivia muhkeita viiksiä. Hän paljasti Behind the Grid -podcastissa kohutun tyylivalintansa taustat.

Bottas kertoo ohjelmassa, että ajatus näyttävästä takapiiskasta syntyi hänen puolisonsa Tiffany Cromwellin kotimaassa Australiassa, missä pari vietti paljon aikaa viime talvena. Bottas kertoo pitävänsä aussien elämäntyylistä ja halusi kuulua joukkoon.

Takatukka oli yksi askel tällä polulla.

– Se oli alkuun oikeastaan vitsi. Ensimmäinen ajatus tuli jo kauan sitten, kun tukkani alkoi olla vähän pidempi ja ajattelin, että ehkä minun pitää kasvattaa takatukka, hehe. Se oli vitsi. Mutta sitten siitä tulikin ja nyt tavallaan pidän mulletistani, Bottas sanoo podcastissa.

Bottaksen liehuva takatukka sai inspiraationsa Australiassa.

– Pääasia on, että kun aamulla katson peiliin, näen komean miehen. Vain sillä on väliä, eikö niin?

Takatukka ei ole siivittänyt Bottaksen Alfa Romeota toivottuun vauhtiin kisaradoilla tällä kaudella. Kun kautta on ajettu neljän kisan verran, suomalaisen tilillä on vasta neljä MM-pistettä. Tämä tarkoittaa kuljettajien MM-sarjassa jaettua sijaa 11.

Viime viikonloppuna Azerbaidzhanin GP:ssä Bottas sijoittui lauantain sprintissä 16:nneksi ja sunnuntain kisassa hän oli 18:s eli viimeinen maalin päässeistä.