Luka Nurmi, 19, pääsee kisaamaan Ferrarilla – Toni Vilanderilta kova arvio

Luka Nurmi ajaa neljässä osakilpailussa Italiassa Ferrari 488 GT3 -autoa.

Kaksi kautta Ferrari Challenge -sarjassa ajanut tamperelainen Luka Nurmi ajaa alkavalla kaudella Italian GT3 Championship -sarjan sprinttikisoissa.

Nurmi, 19, saa alleen 670-hevosvoimaisen Ferrari 488 GT3 -auton AF Corse -tallissa.

Nurmi sijoittui kaudella 2021 Ferrari Challengen Euroopan-sarjassa kolmanneksi ja voitti MM-finaalilähdön. Viime kaudella Nurmi oli myös kolmas Euroopan-sarjassa.

GT3-luokan neljän osakilpailun mittainen sprinttisarja ajetaan kahden kuskin voimin, ja Nurmen ajopariksi nousee belgialainen Jules Castro, 19, tiedotteessa kerrotaan.

– On mahtavaa, että saan ajaa GT3-sarjan sprinttikisat kaikista kovimmassa tallissa kaikkein halutuimmalla autolla. Ferrarinpunainen 488 numerolla 51 on legendaarinen yhdistelmä ja perinteisesti tuttu näky GT-kisojen palkinnoilla, Nurmi sanoo tiedotteessa.

Neljän osakilpailun sarja sopii Nurmen mukaan hyvin hänen muihin kevään ja kesän kiireisiin.

– Haluan selvittää myös keväällä aloitetut ja syksyllä vielä jatkuvat ylioppilaskirjoitukset sekä tulevan asepalveluksen kunnialla.

AF Corse on tullut suomalaisille tutuksi Toni Vilanderin ja Mika Salon myötä. Vilander on ajanut lähes koko uransa AF Corsella ja voittanut muun muassa kaksi kertaa GT-sarjan Le Mansin 24 tunnin kilpailussa.

Salo ajoi tallissa FIA GT -sarjaa vuonna 2006.

Vilanderin mukaan Nurmella on nyt selkeästi näytön paikka.

– Nyt Luka on tiimissä, jossa kaikki on mahdollista. Auto on myös arvokkaampi, joten hänen pitää ajaa fiksusti. Tämän lähemmäs Ferrarin tehdasta on vaikea päästä, eli Lukalla on erinomainen mahdollisuus kehittyä ja saada osaamiseensa aitoa vertailupintaa. Mikäli odotettua tulosta tulee, on AF Corse suora tie täysveriseen ammattilaisuuteen ja pitkään uraan rata-autoilun huipulla, Vilander toteaa tiedotteessa.

Nurmen ensimmäiset kilpailut ovat jo ensi viikonloppuna Misanon radalla Italiassa. Nurmi on parhaillaan testaamassa autoa samaisella radalla.