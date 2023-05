Nyt alkaa riittää jo F1-sisäpiirissäkin! Tallipomolta suorat sanat

Toto Wolffin mielestä F1 saattaa joutua hienosäätämään asioita, jotta F1-kisoista saataisiin viihdyttävämpiä.

F1-kauden neljäs osakilpailu Azerbaidzhanin Bakussa ei jää historiankirjoihin erityisen hengästyttävänä urheilunäytelmänä. Red Bullin Sergio Perezin ja Max Verstappenin suvereenisti hallitsema kisa koostui turva-auton aiheuttamaa pakan sekoittumista lukuun ottamatta lähinnä sopuisasta jonossa ajelusta.

Kun F1-autojen radikaalit sääntömuutokset astuivat voimaan viime kaudella, lupailtiin uudentyyppisten autojen mahdollistavan aiempaa paremman kilvanajon.

Viime kaudella edellä ajavan seuraaminen lähietäisyydeltä olikin aiempaa helpompaa, mutta Motorsportin mukaan kuljettajien keskuudessa puhutaan nyt, että tämän kauden autoilla asiassa on otettu taas takapakkia.

Mercedeksen kaiken nähnyt tallipäällikkö Toto Wolff ei peitellyt pettymystään sunnuntain kilpailun antiin. Ohittaminen Bakun katuradalla osoittautui äärimmäisen vaikeaksi.

– Tämä päivä ei ollut jännäri. Ohittamista ei vain ollut, isollakaan vauhtierolla. Sen takia tämä ei ollut hyvää viihdettä, Wolff sanoi kisan jälkeen Motorsportin mukaan.

– Vaikka olisi 0,2 sekunnin päässä, on lähes mahdotonta ohittaa, ellei toinen kuljettaja tee virhettä. Meidän täytyy tarkastella, miten voisimme välttää tylsät kisat.

Wolff huomauttaa, ettei suinkaan vaadi täyskäännöstä säännösten suhteen yhden kisaviikonlopun perusteella, mutta painottaa, että kilvanajon kehitystä pitää arvioida tarkalla silmällä tulevien kisojen aikana.

Omalta osaltaan alkukauden kisoista on parasta terää vienyt myös Red Bullin täydellinen ylivoima. Hallitsevan mestaritallin kuljettaja on ehtinyt ruutulipulle ensimmäisenä kauden kaikissa kisoissa, ja kolmessa kisasta neljästä talli on jyrännyt kaksoisvoittoon.

Red Bullien takana on tasaisempaa, mutta Bakussa jännitys oli muidenkin tallien keskuudessa vähäistä.

– Pitää ymmärtää, miksi kisa ei ollut viihdyttävä. Kaksi autoa menee aivan omaa vauhtiaan, sitten on 20 sekunnin rako, enkä osaa sanoa, kuka Aston Martinista, Ferrarista ja meistä oli tänään nopein. Kaikki ovat jumissa sillä sijalla millä ovat, ja siinäpä se, Wolff summasi.