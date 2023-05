Valtteri Bottakselle täystyrmäys – ”Jotain on mennyt kamalalla tavalla pieleen”

Azerbaidzhanin GP oli karmea pettymys Alfa Romeolle ja Valtteri Bottakselle.

Uusi F1-kausi on alkanut Alfa Romeolla surkeasti. Koossa on vasta kuusi MM-pistettä, ja sijoitus tallien MM-sarjassa on kahdeksas. Vuosi sitten tallin vauhti oli alkukaudesta aivan erilaista.

Samaten Alfan ykköskuski Valtteri Bottas eli uutta kevättä Mercedekseltä lähtönsä jälkeen. Nyt on toisin. Kauden neljännessä osakilpailussa Bakussa Bottas kurvaili maaliin koko joukon viimeisenä.

Bottaksen kisa meni pilalle heti ensimutkissa, kun hän otti yhteen kilpailijoiden kanssa. Bottaksen auton takaosa vahingoittui.

Kokonaisuutena suomalaisen viikonloppu oli pettymys. Tämä heijastuu myös asiantuntija-arvioissa Bottaksen suorituksesta.

The Race arvioi Bottaksen 20 kuskin joukosta sijalle 16. Asteikolla yhdestä kymmeneen Autosport antoi Bottakselle nelosen, Crash ja PlanetF1 4,5, Motorsport Week vitosen ja Sportskeeda vain 3.

– Jotain on mennyt aivan kamalalla tavalla pieleen Alfa Romeolla, ja sama näyttää käyneen Valtteri Bottakselle. Hänen kurssinsa on laskussa. Suomalainen ei ole pystynyt enää olemaan tallinsa selvästi nopein kuljettaja, Sportskeeda arvioi.

– Aivan hirvittävä kilpailu Bottakselta, joka on todella kaukana viime kauden alun tasostaan. Alun kolarin jälkeen suomalainen menetti sijoituksia ja joutui letkan hännille, PlanetF1 suomi.

Ainoastaan The Racen arvio on hieman lohdullisempi.

– Vahingoittuneella autolla ei tilanteelle voinut juuri mitään. Bottaksen viikonloppu oli parempi kuin tulosluettelo näytti.

Tekniset murheet liittyivät voimakkaasti Bottaksen vaikeuksiin, mikä on huomioitu hänen arvioissaan. AlphaTaurin kolarikalle Nyck De Vries ei sen sijaan saa silittelyä.

Hollantilaisen koko viikonloppu oli yhtä painajaista. Hän kolaroi perjantain aika-ajoissa ja vahingoitti autoaan. Lauantain sprintit sujuivat ongelmitta, mutta sunnuntaina sattui taas karvas virhe.

De Vriesin ulosajo sunnuntain kilpailun alussa toi turva-auton radalle. De Vries joutui keskeyttämään. PlanetF1-sivusto antoi hollantilaiselle arvosanan 2/10, samaten Autosport. The Race arvioi hänet viikonlopun heikoimmaksi kuskiksi.

– Kilpailu kilpailulta De Vries osoittaa entistä seikkaperäisemmin, miksi hänellä kesti niin kauan saada paikka F1:ssä. Bakussa, kuten kovin usein aiemminkin tällä kaudella, hän ajoi huonosti, PlanetF1 arvioi.

– Juuri muuta ei tarvitse De Vriesistä sanoa, kuin että hänen urakehityksensä alkaa muistuttaa Scott Speedin ja Brandon Hartleyn vastaavaa aiemmin samassa tallissa. Kaikin tavoin surkea viikonloppu, kirjoitti Sportskeeda.