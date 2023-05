Kommentti: Max Verstappen on kuin taloyhtiön kyttääjämummo

F1:n mestarikuskilla riittää murheita, ja valtaosa niistä on aivan typeriä, kirjoittaa Janne Oivio.

Kuka siellä rapussa kolistelee tähän kellonaikaan?

Vai niin, taas on naapurin rouvalla uusi mies kierrossa!

Jokainen meistä, joka on joskus asunut taloyhtiössä – eritoten kerrostalossa – tunnistaa tällaisen tyypin. Sen naapurin, jota muiden asiat kiinnostavat vähän liikaa. Ja joka ei pelkää kertoa aivan kaikkea, mitä on ”vahingossa” kuullut.

Värikynää ei säästellä. Ja perään aina muistetaan voivotella, että maailma se vaan muuttuu, ennen kaikki oli paremmin.

F1-piireissä kukaan ei ole niin paljon kyttääjämummon ruumiillistuma kuin Max Verstappen – varikoiden Ulla Taalasmaa.

Saimme Bakun F1-viikonloppuna kuulla taas aimo annoksen kuningaskitisijä-Verstappenia masentavimmillaan.

Hollantilaisen loputon valittaminen F1:n sprinttikisoista on saavuttanut aikaa sitten jo saturaatiopisteensä. Bakussa riitti taas monguttavaa, kun Verstappen jäi kolmanneksi. Aika-ajokin oli ajettava ja kaikkea.

Verstappen on jo aiemmin lukemattomia kertoja toistanut, miten sprinttikisat ovat hänen mielestään turhia ja teennäisiä, eivätkä anna lisäarvoa kisaviikonlopuille.

En voi puhua muiden puolesta, mutta kyllä minä mieluummin katson sprinttikisaa – ja jopa sprintin aika-ajoa – kuin puuduttavia harjoitussessioita.

Harjoitusajan vähyys sprinttikisaviikonlopun aikana kasvattaa virhemarginaalia – ja tasoittaa samalla puntteja. Se haastaa tallit ja kuskit eri tavalla kuin aikaisemmin. Autoa ei voi hinkata täydelliseksi loputtomalla harjoitusajamisella.

Verstappen kruunasi Bakussa lauantainsa toteamalla, että koko sprintit pitäisi lopettaa turhina. Ennen oli paremmin.

Vali, vali.

Ihan turhaan täällä mitään remontteja teetetään, kalliiksi vaan tulee!

Lisäksi Verstappen aloitti aivan hölmöltä vaikuttaneen kähinän Mercedeksen George Russellin kanssa. Russell ohitti Verstappenin täysin puhtaasti tiukassa tilanteessa. Tilanteessa kävi niin, että hollantilainen joutui antamaan tietä brittikuskille.

Verstappen vastasi haukkumalla Russellin kovaäänisesti kisan jälkeen voimasanojen säestämänä.

Kaksinkertaisen maailmanmestarin Verstappenin omia ajosuorituksia F1:ssä viimeisen kahdeksan vuoden aikana voi sanoa huoletta tuota huomattavasti aggressiivisemmiksi ja joskus jopa aidosti vaarallisiksi.

Verstappenilla ei ole varaa moittia ketään yliaggressiiviseksi.

Lue lisää: Max Verstappen kiehui raivosta Bakussa: ”Kusipää!”

Kitisijä kruunasi Russell-valituksensa sanomalla, että ihan turhaan britti hänet ohitti. Hollantilaisen mielestä oli ihan päivänselvää, että autoista nopeampi eli Red Bull menisi ennen pitkää takaisin Mercedeksen edelle. Kuten se menikin.

Näinkö, ”Ulla”, ne F1-kisat pitäisi hoitaa? Että muut antavat Red Bullille tietä? Max Verstappen kruunataan maailmanmestariksi, koska hän sanoo niin?

Ulla Taalasmaa (Maija-Liisa Peuhu) on Salatut elämät -sarjan legenda.

Mitä ihmettä varten sitten edes katsomme näitä lähetyksiä? Red Bull on täysin ansaitusti nopein kisasta toiseen. Verstappen erittäin todennäköisesti voittaa pian uransa kolmannen maailmanmestaruuden. Ja sen hän täysin ansaitsee. Mutta ajetaan nyt ne kisat sentään ensin, kiitos.

Jos Max Verstappen istuisi taloyhtiösi hallituksessa, ei yhtäkään remonttia tehtäisi, ennen kuin kaikille muille jo osunut vika alkaisi vaivata hänenkin kotonaan.

Entinen maailmanmestari Damon Hill vertasi Verstappenia Sky Sportsilla Ayrton Sennaan ja Michael Schumacheriin asennepuolella. Verstappen, kuten mestariedeltäjänsä, ei omasta mielestään koskaan tee virhettä. Heidän ajolinjansa ovat oikeita, muut ovat syypäitä.

Verstappenin valitusnäytös alkaa olla todella nähty.

Vaikuttaa siltä, että kun hollantilainen katsoo sivuilleen, hän näkee ainoastaan katastrofeja ja kamaluutta. Naapuri ei taaskaan ole siivonnut pihaansa, ja seinänaapurissakin lopetettiin musiikinsoittaminen vasta vartti hiljaisuuden jälkeen!

Red Bullin ylivoiman vielä kestää, mutta ei sitä, että moninkertainen maailmanmestari ulvoo ja kiukuttelee joka käänteessä.

Sunnuntain F1-kisassa Verstappen taipui tallitoverilleen Sergio Perezille.

Yhdessä asiassa tuen Verstappenia varauksetta.

Hän on alkanut viime talvesta lähtien puhua entistä avoimemmin elämästä F1:n jälkeen. Hän on jo tienannut lukemattomia miljoonia ja on pelannut F1:n jo pariin kertaan läpi. Kalenteri on aidosti todella vaativa.

On positiivista, että hän uskaltaa kaiken sponsoripaineen keskellä puhua avoimesti siitä, ettei välttämättä jaksa pyöriä F1-sirkuksessa enää kovin kauan. Kaikki F1-kuskit eivät ole kimiräikkösiä tai fernandoalonsoja, joiden jano istua ratin takana ehtyy vasta neljänkympin tuolla puolen.

Elämässä on paljon muutakin. Jos F1 alkaa todella käydä Verstappenille niin raskaaksi, että touhusta ei jää kuin alati pahaa sanottavaa, silloin on hyvä olla rohkeutta sanoa, että nyt riitti.